Avanza la edición 67 de la Feria de Manizales y las afectaciones en la salud respiratoria ya son un tema de conversación entre amigos y familiares, esto porque algunos empiezan a mostrar síntomas al respecto.

Las autoridades advirtieron sobre la circulación de unos virus, que en algunos se ha manifestado en gripa y, en otros tantos casos, en condiciones del sistema en mención, como lo son la amigdalitis y la faringitis.

LA PATRIA entrevistó a Orbeth Ernesto Ramírez, especialista en medicina familiar, para llevarles a los lectores un artículo en el que se les indique la mejor manera de protegerse en estas fiestas tradicionales de la ciudad.

Para tener en cuenta

"Las últimas resoluciones del Gobierno nacional indican que el uso del tapabocas no es obligatorio, que su implementación lo determina cada institución de salud. Pero eso de que no sea obligatorio no significa que no sea necesario", dijo.

Ramírez hizo un llamado a la responsabilidad, a la conciencia ciudadana, instando ─a quienes muestren síntomas─ a quedarse en casa. Eso para evitar la diseminación de las infecciones.

"Si se padece de alguna condición respiratoria, sea por salvaguardarse o por cuidar a los demás, se debe usar el tapabocas. Hay que mantener la distancia. No solo por evitar contraer gripa, por ejemplo; también por seguridad, más si se tiene diabetes, se es hipertenso o hay algún déficit de inmunidad", subrayó

También es fundamental, según el médico, el lavado de manos o el uso de alcohol antibacterial. Contó que en las manos pueden quedar microorganismos que representan un riesgo para el contagio de múltiples condiciones.

"Hay que valorar el lugar a visitar, si no se quieren afectaciones por la temperatura. Si se va a estar al aire libre, se puede recibir mucho sol (ver recuadro De la protección solar); o agua. Elijan bien el tipo de ropa a usar, según el evento o el espacio en el que vayan a estar", insistió.

Correcta hidratación

"Es fundamental una adecuada hidratación. En lo que se sabe, ocho vasos de agua al día pueden satisfacer dicha necesidad. Podrían servir algunas bebidas de rehidratación oral, de las que hay varias marcas en el mercado", dijo Orbeth Ernesto Ramírez.

El especialista indicó que hay que tener un especial cuidado con las personas en los extremos de la vida, es decir, los menores de edad y los adultos mayores (que orgánicamente no absorben rápido).

"No hay que llevarlos a los eventos masivos. En estos tienen una pérdida más grande de líquidos. Si eso no es posible, hay que cargarles agua o frutas. No hay que esperar a que el niño diga 'Tengo sed'. Los bebés, particularmente, se deshidratan aún más rápido. Por los abuelos, hay que estar cerca de los baños".

De la protección solar

Ramírez, especialista en medicina familiar, indicó que la protección solar es necesaria todos los días, así los rayos no sean muy fuertes. Precisó que los productos a utilizar deben estar, al menos, en factor 50.

El profesional indicó que este se debe poner sobre la piel, por lo menos, 30 minutos antes de exponerse al aire libre. Si se va a estar mucho en la calle, se debe llevar consigo y aplicar cada dos horas.

"También hay que usar protector de labios, con algún tipo de filtro. Hay alternativas de cuidado como lo son los sombreros de ala ancha, las cachuchas o gorras, las gafas oscuras (no comprarlas en puestos de la calle), las sombrillas. Hacerse en lugares de sombra también funciona. Cuando se recibe mucho sol, la deshidratación puede golpear (ver recuadro Correcta hidratación)", insistió el galeno.

¡A regular el alcohol!

"No hay que excederse en el consumo de alcohol. Las bebidas embriagantes nos dejan expuestos a lesiones y hasta la muerte. Hay que ser responsables con nuestra propia salud y actos", dijo Ramírez, criticando la ingesta desmedida de trago de estas festividades.

Añadió: "El alcohol, además, nos genera una mayor deshidratación, aplica también para las bebidas con café. Todo debe tomarse con un determinado límite. Hay que ser cuidadosos de dónde se compra el trago, hay licor adulterado circulando. No se puede beber, si se va a conducir".

Identificados, siempre

El médico Ramírez dijo que los pequeños deben ser una prioridad, si se sacan a la calle: "No hay que perderlos de vista y, por seguridad, darles indicaciones de cómo ponerse a salvo. Sirve si se les proporciona una identificación (teléfono y/o dirección), en caso de que puedan recurrir a las autoridades".