Este fin de semana el Teatro Fundadores se vistió de tango. Los mejores bailarines acompasaron su cuerpo al vaivén del bandoneón, recordando las épocas gloriosas de uno de los primeros ritmos citadinos que se creó en América.

El evento Un Tango por Manizales, Simplemente Tango, se dio en el marco de la 68.ª Feria de Manizales, que tuvo la participación de 66 bailarines de países como Francia, Estados Unidos, Venezuela y de distintas ciudades colombianas.

Para Nelson Cifuentes, uno de los organizadores del festival, esta edición fue diferente a las anteriores por el recibimiento del público.

“Una diferencia de las otras ediciones fue la afluencia de público. Ya nos van reconociendo, hubo muchísima asistencia y toda la organización nos salió muy bien”, aseguró Cifuentes.

A pesar del poco tiempo que tuvo la organización para tener todo listo, firmaron el contrato la tercera semana de diciembre, lograron sacar adelante la programación sin ningún inconveniente, en parte, por la calidad de los bailarines.

“Tuvimos tal vez a los mejores bailarines del país, estuvieron aquí casi todos nuestros jurados que fueron dos internacionales y un maestro nacional. Ellos hicieron un trabajo maravilloso, impecable, con mucho profesionalismo”, añadió Cifuentes.

Una de las jurados internacionales, Maria Inés Bogado de Argentina, quedó encantada por la forma en la que los manizaleños viven la cultura tanguera. Incluso, le pareció muy similar a la forma en cómo ella se acercó al tango y la milonga, porque en su experiencia como la de muchos colombianos, ha sido influenciada por su abuela.

“Mi conexión con el tango ha iniciado porque mi abuela escuchaba una radio por la noche, en la cual nos rodeamos con esa música y nos hacía reunir a todos alrededor de una mesa y tomarnos algo antes de dormirnos. Y no creo que haya mucha diferencia porque también en estos días que he estado acá en Manizales me comentan cómo ha sido la inclusión del tango y es básicamente lo mismo”, subrayó Bogado.

Las categorías del festival fueron cuatro competitivas y la categoría infantil. Sobre el escenario del teatro, compitieron tango de escenario y tango de pista, milonga de escenario y milonga de pista.

Durante dos días los 66 participantes se reunieron en el teatro para demostrar la profundidad expresiva del tango a través de sus cuerpos.

Una de las razones por las que el público y el festival tuvieron una conexión especial durante esta edición, fue por el repertorio. Lejos de ofrecer una selección musical de culto, los organizadores decidieron complacer el oído de los asistentes con tangos que están encumbrados en la educación sentimental del manizaleño.

“Los manizaleños se sientan muy recogidos por la danza de los ritmos argentinos y por la música y como escogimos un repertorio de tangos que fuera reconocido por la gente, para que la gente estuviera muy contenta y así fue, la gente estuvo cantando”, señaló Cifuentes.

La orquesta tuvo dos bandoneones, algo poco usual en estas latitudes, y la participación de tres cantores, uno de ellos argentino. El público valoró con aplausos la presencia del extranjero.

Más allá de la excelencia de los bailadores, del nivel técnico y de ejecución en cada baile, la argentina resaltó el nivel de la categoría infantil, por la forma en cómo las nuevas generaciones viven la cultura tanguera.

“Lo que más me sorprendió fue la aceptación del público. Es impresionante porque lo veo desde los chiquitos, se lo toman a través de un juego, a lo mejor a través de los valores de la familia y así lo demuestran en el baile”, finalizó Bogado.

Ganadores

Maria Fernanda Ospina y Santiago Salazar, de Medellín, fueron los ganadores en la categoría principal tango escenario.

