LA PATRIA | MANIZALES

La Asociación Cable Aéreo de Manizales informó este martes que, durante la celebración de la Feria de la ciudad en la primera semana del 2023, prestará el servicio de transporte en jornada extendida.

Las estaciones funcionarán, entre el 2 y el 9 de enero, 18 horas diarias, desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche. No obstante, debido al alto flujo de pasajeros que se movilizan por este medio de transporte aéreo suspendido, en dichos días se tendrá restricción de bicicletas, por lo cual los biciusuarios solo podrán hacer uso del Cable Aéreo entre las 6:00 a.m. y las 11:00 a.m.

El gerente encargado de la Asociación, Johnson Castellanos García, indicó que la extensión del horario de servicio tiene el objetivo de que "los manizaleños y villamarianos puedan disfrutar de cada uno de los espectáculos que ofrece la versión 66 de la mejor Feria de América sin sufrir mayores contratiempos a la hora de buscar transporte para el regreso a casa”.

Asimismo, la entidad recordó que se debe seguir utilizando el tapabocas, ya que por orden del Ministerio de Salud aún continua vigente la obligatoriedad del porte de este elemento de bioseguridad en los medios de transporte público.