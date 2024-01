PREGONERO | LA PATRIA

"Venir a Manizales es un deleite. La cultura y su gente hablan por sí solas", dice Miguel Morales con una sonrisa en su rostro, luego de finalizar a las 10:30 p.m. su participación en el evento.

Con alta afluencia de asistentes, el padre del mítico cantante vallenato Kaleth Morales se presentó el sábado por la noche en el concierto de cierre de Fondas y Arrierías. Morales subió a tarima a las 9:30 p.m. después de la presentación de artistas locales que calentaban el ambiente antes de la llegada del vallenato. Al exponerse en tarima, la algarabía de los espectadores que tenían celulares en mano con sus palmas al aire mientras al unísono coreaban canciones como No debí enamorarme y Acompáñame resonó en los alrededores del escenario y en el público cercano a las fondas.

El repertorio también incluyó algunos de los éxitos de su hijo como Vivo en el limbo y Lo mejor para los dos, que aumentó aún más el furor de la plaza. "Para mí es un orgullo evocar las canciones de Kaleth y mantener viva su memoria. Manizales respira vallenato", dijo el artista.

Al finalizar su actuación, la fiesta no paró y el silencio no duró mucho. La música seguía adueñándose de la noche y los asistentes, con la misma actitud, se quedaron en las arrierías degustando de la gastronomía, y por supuesto, acompañados de unos tragos, se fueron hasta las 2:00 a.m.