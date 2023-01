Cartucho es el nuevo Rey de la Trova

Cartucho es el Rey del del 43 Festival Nacional de la Trova Feria de Manizales. El nombre de pila es James Alzate y es oriundo del Carmen de Viboral (Antioquia).

Por segundo año consecutivo un trovador paisa se lleva el collar de arepas del Nacional de Manizales. El Rey del año pasado fue Eduar Velásquez Vanegas, Mekato, también de Antioquia.

Cartucho compitió en la final del sábado con otros siete trovadores más, cuatro de Caldas y dos de Antioquia. En las eliminatorias del Nacional participaron 16 trovadores incluidos los seis que pasaron del 36 Festival Regional, que coronó como Rey a Giorgio Enriquez, Veneno.

Que vuelva al Bolívar

Los trovadores y el público espectador solicitaron que el Festival lo regresaran al Parque Bolívar, pues desde hace unos años lo relegaron al Parque Ernesto Gutiérrez y a la Media Torta de Chipre.

Leidy Johana Mejía González, organizadora, comentó que en la final calificaron la creatividad, la rima y el mensaje. Los trovadores pasaron por cuatro rondas incluida la del Diablo, donde se enfrentaron todos contra todos.

Los Melódicos del Recuerdo acompañaron la velada, con tiples, con requintos, con timbales, con bajos y con güiros.

Recuerdos

Walter Emilio Ramírez, El Fraile, es de la vieja guardia. Recuerda que fue de los primeros trovadores del Festival Nacional y además es pionero en Trova, en Cali, Pereira, Cartago y Bogotá. Asegura que trovó por primera vez, hace 50 años, en el restaurante de su su tía, Zoila Toro.

Es el único de la familia Ramírez que trova, sus cuatro hijos no le siguieron la vena artística. "Me llevé a mi hijo mayor para un festival y le pagaron bien, después me dijo que no quería seguir el colegio, eso no me pareció bien. A los trovadores de hoy se les enseña la técnica, los antiguos éramos empíricos, más auténticos y folclóricos", comenta.

Fraile tiene varias escuelas de Trova, en Manizales y en Villamaría, donde dicta cursos de improvisación y de repentismo. Agregó que los trovadores, Pastor, Gacela y Aventurero, son sus pupilos. "Me siento orgulloso de que varios de mi escuela hayan ganado nacionales y departamentales, celebra.

El jurado

Huber Román, Cafecito

Faber Mejía, Huevo.

Víctor Daniel Román, El Tamesino.

La cifra

$8 millones fue la bolsa de premiación para todos los premios del Nacional de Trova.