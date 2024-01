Ropa y juguetes fueron los regalos que el Niño Dios le trajo a Sofía Marieth Cardona Garcés. Ella apenas tiene 7 años y ya juega ajedrez con las grandes figuras del país. Ayer debutó en el Internacional de la Feria de Manizales que empezó en el Coliseo Menor (salón de karate).

"Me guste el ajedrez, me ayuda a pensar mejor, me abre la mente y me da más habilidades", dice la pequeña mientras esperaba el arranque del Campeonato que se jugará durante siete jornadas (finalizará el lunes por la tarde).

Antes de entrar al mundo del ajedrez, Sofía practicó otros deportes: "Danza, chirimías, banda musical y patinaje, pero me gustó mucho el ajedrez por lo que ya le dije".

A pesar de su corta edad, ya posee medallas en su casa: "He ganado en Filadelfia, Cartago, Armenia y Manizales. Eso para mí es muy bueno".

Vive en Bella Montaña con Lina María y José Luis, sus padres: "En mi casa juego con mi mamá, pero allá ya nadie está a mi nivel. Se nota que he progresado mucho".

Cuando José Jesús Calle, el juez principal del Campeonato, dio por iniciada la primera jornada, Sofía se internó en medio de los 120 jugadores y empezó a mover la fichas. La primera partida le tocó ante el antioqueño Edilson Henrique.

La estudiante de Colseñora se fue en busca de los triunfos que le permitan crecer y cumplir el sueño que ahora tiene: ser campeona del mundo. Por el momento, quiere dar otro paso en el torneo de la Feria y yendo a clases a su colegio.

Cómo se juega

Se juega en categoría abierta, en la modalidad clásico y a 7 rondas, 90 minutos y 30 segundos más por jugada. Las rondas empiezan a las 9:00 a.m. y a las 4:00 p.m..