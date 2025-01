Semifinales en voleibol arena

Manizales. Por la mañana, en la cancha de la Unidad Deportiva Palogrande, se disputarán las semifinales del Campeonato de Voleibol Arena. Llegaron 16 duplas en masculino y 13 en femenino, las cuales competieron en el Bosque Popular y el nuevo campo en la Unidad Deportiva. Los partidos: 7:00 a.m. Cristian Camilo Arcila y Julián Andrés Gallego - Juan Felipe Soto Trujillo y Nigel Harris; 8:00 a.m. Emily Céspedes y Alejandra Orrego - Sofía Gómez y Valeria Gómez; 8:30 a.m. Mariana Alzate y Manuela Moncada - Alejandra Ortegón y Alejandra Martínez.

Semifinales en microfútbol

Manizales. Esta noche serán las finales del XXIII torneo de microfútbol. Al cierre de esta edición, anticipadamente, estaban clasificados: Tullis Kilmes y Soldaceros. Los demás pugnaban anoche en El Guamal: Caldas Off Side Pan Café Fátima, Pereira 2020, Estampados Santi, Rayados de Chinchiná y Productos Agricolas J.A.

Patinaje y BMX

Manizales. El domingo en la mañana habrá actividad deportiva de la Feria en la parte baja del Bosque Popular. Se disputan las válidas de BMX y de patinaje en sus respectivas pistas. Esperan a las figuras más importantes de este deporte en la región.

Finales en billar

Manizales. Desde ayer empezaron las finales el Internacional de Billar. Por Caldas pasaron Pablo Ocampo, Yehirson Peñarete, Andrés Aristizábal, Giovanni Arango, Juan Fernando Botero, Juan Martín Caicedo, Carlos Castellanos, Carlos Tabares, Oswaldo Tabares, Alejandro Loaiza, Eduardo Vanegas, Excediel Gómez, Manuel Cardona, Michael Jaramillo, Juan Manuel Cardona, Leonardo Tovar, Jairo Cortés, Cristian Sabogal, Juan Carlos Agudelo, Carlos Carvajal, Dídier Castro, Carlos Tabares, Carlos Castellanos, Gustavo Garcés, Huberney Cataño, Jhon Montoya, Luis Fernando Murillo y Osvaldo Becerra.

Semifinales en el fútbol

Manizales. Los finalistas de Campeonato de fútbol femenino de la Feria se conocerán esta tarde. Sobre la cancha sintética de la Baja Suiza se disputarán las semifinales. Los partidos: 1:00 p.m. Atlético Dosquebradas - Wikam; 3:00 o,m. Once Caldas - Independiente Caldas. La Copa cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Manizales, la Secretaría del Deporte Municipal, la Colchonería Arroyave, la Cooperativa Unitrans, la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Deporte departamental, Aquamaná, LA PATRIA y Fisioacuática.

Empieza el Open de Tenis

Manizales. Con Alejandro Osorio y Alexánder Pérez como siembras principales, hoy arrancará el Open de Tenis de Campo de la Feria. También lideran el grupo de favoritos Juan Sebastian Osorio y Andrés Urrea. 150 tenistas anunciaron su presencia para pelear por la bolsa de $8 millones en abierta, segunda, tercera, cuarta y quinta. Los partidos se disputurán en la Unidad Deportiva Palogrande.

Llega el Dow Hill

Manizales. Mañana se correrá el DH de la Feria. Como ruta utilizarán el circuito entre Fundadores y Villacarmenza. La lista de figuras para la competencia la encabezan Valentina Roa (si le llega su bicicleta), Sebastián Holguín, Juan José Jaramillo, Camilo Sánchez, tres chilenos y Steven Ceballos. Son 45 pilotos en acción.

En acción el ajedrez

Manizales. En el Coliseo Menor de la Unidad Deportiva Palogrande se disputa la tercera jornada del Internacional de Ajedrez de la Feria. Llegaron 80 tableros de todo el país, más jugadores de Argentina y Ecuador. El certamen tiene el apoyo de la alcaldía de Manizales. Por Caldas participan sus mejores deportistas.