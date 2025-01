PREGONERO | MANIZALES

La Feria de Manizales fue la excusa perfecta para que dos hinchas del Once Caldas conocieran por primera vez el estadio Palogrande, en Manizales.

Dairon Ríos Camelo y Santiago Ríos Salamanca son padre e hijo que, sin nacer en la capital del departamento ni tener familiares de Caldas, sienten que el Blanco es uno más de su familia.

Ambos bogotanos viajaron desde Estados Unidos para conocer el Coloso de la 62, una cancha que conocen de memoria gracias a la televisión, pero que no habían visto de cerca.

“Desde pequeño siempre vine, me encantaba la gente. No conocía el Palogrande”, expresó Santiago, de 16 años.

Él y su padre aprovecharon el sábado (4 de enero) para visitar el templo del Once y, de paso, disfrutar del Bag Jump. Ambos alargaron su estadía al lado de Palogrande saltando desde las plataformas de 4 metros (m), 8 m y 12 m.

Dairon Ríos Camelo y Santiago Ríos Salamanca.

Le puede interesar: Así será el agitado semestre deportivo del Once Caldas

“Ser hincha del Once se siente en la sangre”

Fotos | Archivo | LA PATRIA

Estas son algunas de la imágenes que dejó el título del Once Caldas en la Copa Libertadores.

A sus 42 años, Dairon, el padre, conoció por primera vez el templo del Blanco. Como hincha de pura cepa, su recuerdo favorito es la “época espectacular” de la Copa Libertadores del 2004.

Dijo que no tuvo la necesidad de enseñarle a su hijo el amor por el albo: “Mi hijo siempre ha dicho que esta es su casa y no fue algo inculcado, sino natural. Ser hincha del Once se siente en la sangre. Creo que tenemos una raíz bien profunda en esta tierra. Siempre la hemos amado sin conocerla. Cuando empezamos a venir, no hubo duda alguna”.

Conozca más: Once Caldas abrirá la Liga 2025 con clásico de campeones de la Libertadores

Jugadores favoritos en la historia del Once

Jugador favorito de Santiago: Dayro Moreno.

Jugador favorito de Dairon: Juan Carlos Henao.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.