La motovelocidad es el deporte en el que una inversión de $15 millones a $70 millones vale la pena o se pierde en tan solo minutos.

Dentro de ese rango de precios se movieron los gastos hechos por competidores de la Válida Nacional de Motovelocidad en la pista Felipe Rojas, del Bosque Popular. La actividad de la Feria de Manizales 2025 estuvo a todo motor el 5 de enero.

Participar en cada carrera tiene un costo, adecuar las motos es otro gasto y hacerles mantenimiento requiere más pagos. Cuatro pilotos le develaron a LA PATRIA las millonarias sumas que invirtieron en esas tres fases para sus vehículos.

La Válida Nacional de Motovelocidad reunió a unos 150 competidores el pasado domingo (5 de enero) en la Feria de Manizales.

Daniel Duque: hasta $40 millones

Viajó desde la capital de Antioquia a la Válida Nacional de la Feria de Manizales. "Tuve un parón de 7 años y volví a las pistas. Antes del retiro parcial gané la Feria de las Dos Ruedas, en Medellín, en el Palacio de Exposiciones".

Compitió en las categorías 200 y 220 4 tiempos. Invirtió $40 millones en su moto.

Honda CRF150R, modelo 2009: "Originalmente viene para motocrós. Toca hacer una adecuación, cambiarla totalmente para velocidad, para minimotard. Tiene invertidos alrededor de $40 millones. La moto nueva y original de motocrós hay que pedirla por importación y vale alrededor de $30 millones si tiene 0 kilómetros".

Bonus de $70 millones: Duque referenció que uno de sus compañeros tiene una Yamaha YZ450, que también es de motocrós y se adecúa para correr en supermotos. "Ponerla lista para correr con todo vale alrededor de $60 millones o $70 millones".

Andrés Felipe Navarrete: hasta $30 millones

Este manizaleño tiene 25 años de experiencia en la motovelocidad. Ha sido campeón nacional y departamental. "Llevo radicado mucho tiempo en Pereira, pero corro por la Liga de Caldas", explicó.

Participó en las categorías 115 máster y 150 máster. Su inversión total va de $12 millones a $30 millones en cada una de sus tres motos.

DT175: "Mucha gente no cree, en estas motos se pueden invertir $15 millones o $20 millones para hacerlas competitivas. La convertí para la categoría 150. Ya no se consigue nueva en el mercado. Una DT que no sea de competencia puede valer entre $3 millones 500 mil y $5 millones. Hay que comprarla en un modelo anterior del que fue descontinuada y reformarla".

RX15 máster: "Se le invierte menos plata. Está descontinuada en el mercado. Toca comprarla barata. En reformarla se pueden invertir cerca de $12 millones. La RX que no es de competencia vale entre $3 millones 500 mil y $5 millones".

DT175 potenciada: "Tiene más cariñitos. Le he invertido más plata. Puede tener entre $25 millones y $30 millones de inversión. Está más potenciada. También la convertí para 150. Ese dinero se va en encendido, cilindro, carburador, torque, recámara, llantas, frenadas, maniguetas (el juego vale $1 millón 200 mil). La tengo con patrocinio".

Los competidores de motovelocidad tuvieron que darle 10 vueltas a la pista de 12 metros del Bosque Popular, cada recorrido es de 1.300 metros.

Jerónimo Henao Marín: $2 millones previos a la competencia

"Soy de Manizales. Tengo 13 años y llevo 9 años en la motovelocidad. Fui tercero en el GP Colombia en el 2024", repasó.

Corrió en las categorías 150 élite, 115 inicio, 200 novatos y AX novatos en el Bosque Popular. Gastó $2 millones para poner a punto su RX antes de la Feria.

RX 115: "Tiene amortiguadores Ohlins, recámara preparada, cilindro reparado, culata preparada, suspensiones arreglada, timón de carreras, línea de freno y acelerador de carreras".

Daniel Andrés Vega Marín, hermano mayor de Jerónimo, detalló que la inscripción a cada carrera vale $100 mil normalmente y puede subir a $150 mil en un autódromo. "Suele haber carreras cada fin de semana. La temporada se inició en la Feria de Manizales", dijo.

Mantenimiento de la moto:

$1 millón 200 mil por un juego de llantas ($600 mil cada una) . "En cada carrera hay que hacerles mantenimiento a las motos. También se hace cambio de pistón y de anillos", comentó Daniel.

"Invertimos $2 millones para competir con la RX en la Feria. Para la DT compramos un par de llantas, aceite y gasolina extra. En la AX también fueron unos $800 mil para un juego de llantas".

Santiago Londoño, apodado Paleta: hasta $30 millones

Partió desde Medellín para iniciar la temporada 2025 en la Feria de Manizales, Lleva 11 años compitiendo.

Participó en las categorías 150 élite y 220 4 tiempos.

"Mantengo las motos muy organizadas. Están preparadas para carreras. Acabamos de cambiar llantas nuevas y lubricación. Estamos limpiando discos". Su inversión para adecuar una de sus motos rondó los $30 millones.

