Hoy, segunda fecha del futsal

Manizales. En la cancha de Colonizadores se disputará hoy la segunda jornada del Campeonato de Fútbol Sala Femenino. La jornada: 9:00 a.m. Pereira Futsal - BMOline Atlétic; 10:00 a.m. Club Huracán Futsal - Huracán Futsal Sub-23; 11:00 a.m. M4 - Niupi Vagobhe. El torneo reúne equipos de Manizales, Pereira y Dosquebradas.

Inscripciones en carritos de madera

Manizales. Están abiertas las inscripciones para los corredores interesados en participar en las competencias de los carritos de balineras de la Feria de Manizales. Se disputará en sillas de ruedas, patinetas, triciclos y balineras. Esperan 150 corredores. El martes se correrá entre La Sultana y La Toscana; el miércoles, entre el CAI Chipre y La Francia, y el jueves, entre la Plaza de Toros y la Estación Uribe. Informes: 3136491047.

Dos rondas más de ajedrez

Manizales. A las 9:00 de la mañana y a las 4:00 de la tarde, en el Coliseo Menor (cancha de karate do), se iniciarán otras dos rondas del Internacional de Ajedrez. Serán las jornadas cuarta y quinta, respectivamete. Se juega en categoría abierta, en la modalidad clásico y a 7 rondas, 90 minutos y 30 segundos más por jugada.

El billar empieza mañana

Manizales. Con 300 deportistas, el Internacional de Billar de la Feria empezará mañana en el remodelado Coliseo Menor. Vienen tacadores a tres bandas de Ecuador, Perú, Panamá, México y Estados Unidos, más las figuras colombianas. Este año habrá semillleros para los niños a partir de los 7 años. La bolsa de premios es de $60 millones.

Juegan los Campeones

Manizales. Torneo de fútbol en la canchas de la Unidad Deportiva y la Universidad de Caldas. Deben participar Salsoteca La Ponceña, Burguer Parrilla RS 20, Bajo Zero, La Red Élite Mundo Relojes, Aranjuez Agrovida Papipan, Rochela FC Droguería, Pharmasiel, Míster Chavitos Quiñones FC y CyC Construcciónes Campeones Manizales. Organiza la Liga Caldense de este deporte.