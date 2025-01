Entre las 8:00 a.m, y las 6:00 p.m. las esperanzas de pasar al fútbol profesional colombiano corrieron en la cancha de la Baja Suiza.

Ocho equipos, cuatro de Manizales y cuatro del resto del país, jugaron el Torneo Nacional de Fútbol Femenino de la Feria de Manizales, que se extenderá hasta el sábado, 11 de enero.

Hoy, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., el turno fue para las deportistas de Deportivo Quibdó y Pitalito F.C.

Barras y música ambientaron el lugar, entre ellas sobresalía la voz de Julieth Mosquera, arquera de Deportivo Quibdó, quien gritaba: "No nos quedemos con el empate". No obstante, el encuentro finalizó 0-0.

Julieth ha participado en cinco de las ocho ediciones del torneo. Ella, al igual que sus compañeras y adversarias, ve el evento como una oportunidad para lucir sus habilidades y escalar en su carrera.

"Mi expectativa es llegar al fútbol profesional, mejorar cada día mis falencias, crecer como persona y aprender de los demás equipos", expone Mosquera.

Escape

La quibdoseña tiene 23 años, hace ocho empezó a jugar y desde hace cuatro estudia Licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad Tecnológica del Chocó.

Durante sus primeros tres años en el fútbol Janeth fue delantera. Luego, por sus habilidades, pasó al arco. "Me distraigo, me sirve para no seguir malos pasos, ya que en nuestro territorio se ve mucho la violencia, y cuando uno está desocupado termina involucrado", relata la joven sobre su motivación deportiva.

Asimismo, incentiva a sus compañeras a continuar luchando por sus sueños: "Metámosle con ánimo y moral, que las cosas mejoran cada día más. Todo depende de nuestra disciplina y compromiso".

Entre tanto, confía en que su equipo llegue a la final, y si no sé da, espera regresar más fuerte el próximo año.

Resultados de la primera jornada

Once Caldas 3 - 1 Deportivo Quibdó

Pitalito 1 - 4 Atlético Dosquebradas

Wikam 3 - 1 Independiente Caldas

Manizales F.C. 1 - 0 Talento Tolimense

Programación para mañana, 8 de enero

En la cancha Baja Suiza

8:00 a.m.

Independiente Caldas - Talento Tolimense

10:00 a.m.

Once Caldas - Pitalito

2:00 p.m.

Atlético Dosquebradas - Deportivo Quibdó

4:00 p.m.

Manizales F.C. - Wikam

