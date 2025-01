También en microfútbol

Manizales. Otro campeonato que dejará listo hoy los semifinalistas es la edición XXIII del torneo de microfútbol. En la cancha de El Guamal se jugarán los siguientes partidos: 5:00 p.m. Productos Agricolas J.A. - Rayados de Chinchiná; 6:00 p.m. Tullis Proyección - Tullis Kilmes; 7:00 p.m. Estampados Santi - Soldaceros; 8:00 p.m. Caldas Off Side Pan Café Fátima - Pereira 2020.

El billar, con las figuras

Manizales. 164 jugadores, 32 clasificados y 132 inscritos directamente, jugarán desde hoy el Cuadro Principal del XXVIII Internacional de Billar. A las 8:00 de la mañana empezarán las competencias y la inauguración oficial será a las 3:00 p.m.. El ingreso al Coliseo Menor tiene un costo de $15 mil.

Última en el fútbol femenino

Manizales. Hoy finalizará la primera del Campeonato de Fútbol Femenino. Se juega la fecha intergrupos: 8:00 a.m. Deportivo Quibdó - Talento Tolimense; 10:00 a.m. Pitalito - Wikam; 2:00 p.m. Atlético Dosquebradas - Independiente Caldas; 4:00 p.m. Once Caldas - Manizales FC.

Preparan el Down Hill

Manizales. El sábado se correrá el DH de la Feria. Como ruta utilizarán el circuito entre Fundadores y Villacarmenza. La lista de figuras para la competencia la encabezan Valentina Roa (si le llega su bicicleta), Sebastián Holguín, Juan José Jaramillo, Camilo Sánchez, tres chilenos y Steven Ceballos. Son 45 pilotos en acción.

En acción el ajedrez

Manizales. En el Coliseo Menor de la Unidad Deportiva Palogrande se disputa la tercera jornada del Internacional de Ajedrez de la Feria. Llegaron 80 tableros de todo el país, más jugadores de Argentina y Ecuador. El certamen tiene el apoyo de la alcaldía de Manizales. Por Caldas participan sus mejores deportistas

