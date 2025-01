Yiseth Zuñiga marcó hoy el primer gol de la VII edición de la Copa de Fútbol Femenino de la Feria de Manizales.

Ella, que juega con el Once Caldas, se lo marcó al Deportivo Quibdó en el compromiso inicial de la competencia que se extenderá toda la semana en la cancha de la Baja Suiza.

En la justa, además de Once Caldas y el Deportivo Quibdó, se inscribieron Manizales F.C., Independiente Manizales, Wikam, Atlético Dosquebradas, Talento Tolimense y Pitalito.

La Copa, organizada por Josué Jaramillo, cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Manizales, la Secretaría del Deporte Municipal, la Colchonería Arroyave, la Cooperativa Unitrans, la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Deporte departamental, Aquamaná, el diario La Patria y Fisioacuática.

La bolsa de premios es de 10 millones de pesos: 5 millones para el campeón, 2 millones para el subcampeón, 1 millón para el tercer puesto y $250.000 tanto para la valla menos vencida como para la goleadora.

Calendario

- Lunes

Once Caldas vs Deportivo Quibdó

10:00 a.m. Pitalito - Atlético Dosquebradas

2:00 p.m. Wikam - Independiente Caldas

4:00 p.m. Manizales F.C. - Talento Tolimense

- Martes

Once Caldas - Atlético Dosquebradas

Pitalito - Deportivo Quibdó

Manizales FC - Independiente Caldas

Wikam - Talento Tolimense

- Miércoles

Once Caldas - Pitalito

Atlético Dosquebradas - Deportivo Quibdó

Manizales FC - Wikam

Independiente Caldas - Talento Tolimense

- Jueves

Once Caldas - Manizales FC

Pitalito - Wikam

Atlético Dosquebradas - Independiente Caldas

Deportivo Quibdó - Talento Tolimense

