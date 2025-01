Yeison Jiménez cantó varios de sus éxitos con voz entrecortada ante un público que aclamaba su presencia con gritos y postales. Desde que salió a la tarima la emoción en el cantante fue notoria. Después de cada canción se quitaba el sombrero y se limpiaba el rastro de las lágrimas que le caían.

El público, acompañando al ídolo en su transe, coreaba todas las canciones que el oriundo de Manzanares ha regado por el mundo en los últimos años. El aventurero, Ya no mi amor, Bendecida, Porque la envidia y muchos más.

Entre canción y canción, Jiménez miró al cielo y dedicó el concierto a alguien muy especial. A un niño que conoció las necesidades, que vivió en la humildad y que logró sobreponerse a las adversidades para cumplir sus sueños.

“Este concierto se lo voy a dedicar a un niño que antes de irse al colegio vendía chatarra en la 20 con 18 aquí en la galería de Manizales. Quiero que sepan que este es de esos conciertos con los que yo soñaba vivir. Este concierto se lo dedico a un niño que no lo dejaron entrar a ver a Johnny Rivera aquí, a esta Plaza de Bolívar porque estaba muy chiquito, se lo dedico a ese niño, a Yeison…”

Aunque había prometido no llorar para no embarrar el rumbo del espectáculo que tiene en el escenario, el cantante no pudo continuar porque se le agolparon las palabras en la garganta.

El público estalló en aplausos ante la confesión de Jiménez y levantó con más fuerza las fotografías del cantante y las botellas. Desde ese momento, la Plaza de Bolívar que estaba a reventar con cerca de 12 mil 458 asistentes según las cifras de la Policía, fue una sola voz.

Diana Ibarra, oriunda de Fusagasugá, deseaba estar lo más cerca posible del caldense porque le gusta todo de él, desde su música hasta su cara.

“Llevo tres años viviendo en Manizales, amando esta ciudad y me gusta todo lo de él. Sobre todo lo humilde y sencillo que es este hombre. Lo amo”, aseguró emocionada mientras enseñaba las fotografías que tiene de su cantante preferido.

Erika, otra de las asistentes que gritaba a pulmón herido cada canción, confesó que no se pierde ningún concierto de Jiménez, porque le encanta la música, el cantante y la puesta en escena.

Otra de las fanáticas, Mariana Ramírez Castaño, aseguró que su presencia en la plaza se debía a su amor por el despecho y porque le gusta vivir nuevas experiencias.

“Vine al concierto porque me encanta la música de Yeison Jiménez y para vivir nuevas experiencias”.

Esta noche, (miércoles 8 de enero) el cantante se volverá a presentar en las Fondas y Arrierías con cobro de boletería. El ingreso tiene un costo de $30 mil por persona. Las puertas se abrirán desde las 6:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.