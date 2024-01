La edición 67 de la Feria de Manizales termina mañana y entre hoy y el cierre hay programación musical para todos los gustos. Alístese, póngase la pinta más cómoda y asista a los eventos para gozar con familiares y amigos.

La agenda es rural y urbana, gratis o con cobro de boletería. Tenga en cuenta que en algunos sitios no permiten el ingreso de menores de edad. No insista, los encargados de la logística en los escenarios no tienen permitido dejar pasar a los más pequeños.

En los distintos puntos los dispositivos de seguridad estarán coordinados entre la Policía Metropolitana, la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM).

Tenga en cuenta:

Lo que falta

No se pierda la programación restante:

Hoy

* Fondas y Arriería, en el lote detrás del colegio Inem.

11:00 a.m. a 4:30 p.m. Almuerzo y programación familiar

6:00 p.m. a 2:00 a.m. Noche Vallenata, con Miguel Morales. Con cobro de boletería para mayores de 18 años.

* Feria en tu Barrio. Evento gratuito.

Artista: Nacho Acero.

Lugar: La Enea.

Hora: 7:00 a 11:00 p.m.

* VI Encuentro Nacional de DJ's Salseros. Evento gratuito para mayores de 18 años.

Lugar: Media Torta (Chipre).

Hora: 4:00 a 10:00 p.m.

* Tarde Juvenil. Evento gratuito.

Lugar: Parque Ernesto Gutiérrez.

Hora: 2:00 a 11:00 p.m.

Mañana

* Retreta Banda Municipal (Concierto de Pasodobles). Evento gratuito.

Lugar: Parque Ernesto Gutiérrez.

Hora: 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

* Feria en tu Vereda. Evento gratuito.

La Cabaña: El Cuarteto Imperial y Jerónimo Salazar.

San Peregrino: Magnolia Linares.

La Linda: Duan Álvarez.

Hora: Todos de 4:00 a 8:00 p.m.

* Fondas y Arriería, en el lote detrás del colegio Inem. Evento gratuito.

12:00 a.m. a 4:30 p.m. Premiación de la Mejor Fonda 2024.

Foto | Mariachi de Mi Tierra | LA PATRIA

Magnolia Linares, una voz contundente de la ciudad.