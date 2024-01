PREGONERO | LA PATRIA

El encuentro entre amantes de la salsa y afines se realizará mañana desde las 4:30 de la tarde en la Plaza de Bolívar. Allí se presentará el artista Herman Olivera y la Orchestra Lavoe junto con 40 coleccionistas salsómanos elegidos por un filtro de tres jurados.

LA PATRIA contactó al cantante puertorriqueño Olivera, conocido como 'el Sonero del Siglo XXI', quien habló sobre sus expectativas para la noche de melómanos de mañana.

Bienvenido a Manizales, maestro. ¿Cómo lo trata la ciudad?

Nunca había estado en Manizales. Sí estuve varias ocasiones en Colombia y siempre siento la calidez de la gente. Espero que el domingo me encuentre con la misma energía que he recibido en mi recorrido por el país.

En anteriores ediciones tuvimos a artistas como Gilberto Santa Rosa, Maelo Ruiz, La India... ¿Qué le llamó la atención para presentarse en la ciudad?

Con mi mánager quisimos presentarnos en el 2020, pero por obvias razones no pudimos. Sabíamos que teníamos que volver para el 2024, ya estaba en nuestros planes. Manizales es una ciudad que como tú bien mencionabas gusta mucho de este género y yo estoy acá para hacer historia. Queremos dejar una huella en la ciudad y en cada parte de Colombia.

Colombia ha exportado grandes artistas del género. ¿Qué conclusiones puede sacar en su recorrido por el país?

Colombia marcó un precedente importante en la década de los 60. Nacieron artistas como Piper Pimienta, Fruko y sus Tesos, The Latin Boys y muchos otros que se me escapan en este momento. Sin embargo, El Grupo Niche del fenecido Jaime Varela es el grupo insignia de Colombia que le aportó mucho al género y le dio más reconocimiento del que de por sí ya tenían los artistas del país.

¿Por qué El Grupo Niche específicamente?

Por la organización y la disciplina que tienen. En sus shows se ve reflejado el trabajo que hacen. Pocos artistas tienen la organización de ellos, razón por la cual marcaron un precedente en la forma en que se concebía la salsa especialmente en los shows.

Mañana compartirá escenario con la Lavoe Orchestra, la misma banda que acompañó al mítico Héctor Lavoe en sus años gloriosos. ¿Qué sensaciones le trae?

Estoy muy emocionado de presentarme aquí en la Feria, pero también por encontrarme con mis colegas. Reynaldo Jorge me conoce desde los 14 años, su esposa me dio clases; lo que es José Mangual Jr, Ray Martínez tocó en mi orquesta... a todos los conozco, somos como familia. Todos son muy talentosos. El mismo José Mangual, que tocó junto con Willie Colón y Reynaldo Jorge, de quien aprendía cuando era más pequeño. Con ellos crecí en Nueva Jersey. Al vocalista, Joseph Amado, todavía no lo distingo, seguramente lo conoceré el domingo.

Aprovechando que se inicia este año, ¿cuáles son los futuros proyectos de Herman Olivera para el 2024?

Principalmente, la salud, hablándolo desde lo personal. Respecto a lo musical, ya estoy trabajando en unas colaboraciones con otros artistas, pero mi principal objetivo, es educar a la gente en este género, llevarlo a todos los sectores para así hacer historia. No soy un artista mediocre, razón por la cual vengo a dar todo de mí en cada show y así mismo lo será el domingo.

¿Qué repertorio escucharemos? ¿Boleros? ¿Salsa brava?

Solo salsa brava. El evento va a estar enfocado a la salsa brava. Me encantaría cantar boleros, pero la organización así lo dicta. Vaya en disposición de bailar toda la noche porque el 'Manizales grita salsa' va a estar muy movido.

