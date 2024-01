La llegada del bus de Los Gigantes del Vallenato a las Fondas y Arrierías, el pasado miércoles a las 8:15 p.m., anunció que su espectáculo estaba por comenzar. Algunos minutos después paró en el sitio, la camioneta de alta gama que traía a Iván Calderón, director musical de este conjunto; y a Daniel, su hijo, el vocalista que hoy los acompaña.

Ambos vehículos parquearon cerca al camerino, donde afuera aguardaban sus fanáticas. Estas se quedaron con las ganas de la foto con el cantante, pues este se bajó y siguió a prepararse para salir a tarima.

Las seguidoras estuvieron paradas al límite del cordón de seguridad implementado por la Policía Metropolitana y por algunos operarios logísticos del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM). Igual, desde ahí, tomaron fotografías.

Del concierto

El tan esperado momento llegó y a las 8:50 p.m. Los Gigantes del Vallenato, incluidos Iván y Daniel, salieron para prender la fiesta en el sitio que empezaba a llenarse. Poco a poco las personas se añadieron a la multitud.

Los espectadores lejos de intimidarse por las gotas de agua que cayeron, se quedaron en el punto y no se perdieron la rumba. Se protegieron con sombrillas y sombreros, hasta que pudieron deshacerse de ellos.

Todos gozaron con los temas de la producción discográfica Dos Épocas, que reúne éxitos de antaño (cuando Hebert Vargas cantaba para ellos) y otros nuevos, que son sensación en las emisoras. Qué le diré al corazón, Después del Adiós, Amantes, No seré tu payaso, Yo te vi, Aventura, Infiel, No he podido ser feliz, algunos de los interpretados.

Terminada la presentación de Los Gigantes del Vallenato, la gente permaneció en el lugar. Bebieron y comieron, hasta elevadas horas de la noche, en las 12 casetas que se edificaron allí.

Así lo vivieron:

Andrés Felipe Mejía Jiménez, de Manizales

Las Arrierías son algo muy característico de la Feria.

Sebastián Arias Orozco, de Manizales

Siempre traen artistas muy buenos. Esto es muy acogedor acá, se recuerda la cultura caldense.

Carolina Vargas, de Manizales

Me encanta el vallenato y quería ver a Daniel Calderón. Nos queríamos tomar una foto, pero no se pudo.

Paola Martínez, de Manizales

Vine porque me encanta la Feria de Manizales, el vallenato y Daniel Calderón.