Puede cantar al unísono: “Me gusta la vida. Me encanta el amor. Soy aventurero, con el corazón”. El miércoles recordar: “Los caminos de la vida. No son como yo pensaba. Como los imaginaba. No son como yo creía”. Para rematar Ferias de Manizales entonando: “Tú dime, ¿qué pasó?¿Se varó el avión? ¿Que te llevaba hacia el cielo?” .

Se trata de las presentaciones en vivo de Yeison Jiménez, Alex Manga, Luis Alberto Posada y El Andariego. Junto a ellos también estarán los artistas locales Jenny Ramírez, Natalia Montes, Voz a Voz y Jimmy Giraldo en las Fondas y Arrierías, ubicadas en el lote detrás del Colegio INEM. Hoy, 7 de enero, se presentan Daniel Calderón y Los Gigantes.

8 artistas de despecho y vallenato tomarán las tarimas desde hoy (martes 7 de enero) hasta el sábado 11. Hoy, miércoles y jueves los conciertos arrancan a las 6:00 p.m. y van hasta las 2:00 a.m. Mientras que el viernes y sábado la rumba será hasta las 3:00 a.m.

Boletería:

El ingreso tiene un costo de $30 mil por persona.



Asista

*Martes 7 de enero

Artista: Daniel Calderón y Los Gigantes.

Hora: Desde 6:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.



*Miércoles 8 de enero

Artista: Yeison Jiménez y Jenny Ramírez

Hora: Desde 6:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.

*Jueves 9 de enero

Artista: Álex Manga y Voz a Voz

Hora: Desde 6:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.

*Viernes 10 de enero

Artista: Luis Alberto Posada y Natalia Montes

Hora: Desde 6:00 p.m. hasta las 3:00 a.m.

*Sábado 11 de enero

Artista: El Andariego y Jimmy Giraldo

Hora: Desde las 6:00 p.m. hasta las 3:00 a.m.