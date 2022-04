Utilidad de la 65 Feria de Manizales fue menor a lo anunciado

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

La utilidad de la 65 Feria de Manizales fue $783 millones 169 mil 625 y no de $1.080 millones como lo anunció el alcalde, Carlos Mario Marín, en el balance que dio en enero. La nueva cifra la entregó ayer Camilo Naranjo, gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM), en el Concejo en cumplimiento a un informe en el que abordaría no solo la Feria, sino el plan de gestión 2021 y plan de acción 2022.

No obstante, por la amplitud de los temas, los concejales suspendieron el debate a la 1:45 p.m. para reanudarlo el próximo 22 de abril. Se empezó por la Feria y entre lo expuesto por Naranjo también resaltó que realizaron 22 contratos con personas naturales, 35 con personas jurídicas y 4 de permisos, licencias y servicios públicos para un total de $ 6 mil 633 millones 462 mil 808.

"Para enero la utilidad de la Feria estaba en los mil millones (de pesos) toda vez que nos generó dificultades con unos contratos, porque tocó hacer otrosí, debido a que unas reinas por aislamiento tuvieron que quedarse una semana más en Manizales, se tuvo que comprar tiquetes aéreos y por la gran ocupación de los espacios hubo unos costos en derechos de autor que se tuvieron que pagar para la fecha por lo cual el balance queda en $783 millones".

Denuncias y peticiones

Cinco personas que integran el gremio aprovecharon el espacio para intervenir. Raúl Hernández, director de Tropicana Orquesta, manifestó que llevan 25 años difundiendo cultura, arte y diversión, pero que el artista no vive de aplausos y necesita retribución económica. "En el 2019 hicimos una serie de eventos contratados por terceros (operadores), prestamos el servicio y hasta el día de hoy no nos han cancelado".

José Over Buriticá, representante del gremio de sonidistas, indicó que tiene colegas con 20 y 30 años de experiencia y no los convocan. "Nos invitaron a una mesa y nos dijeron que tenían 75 sonidistas que iban a participar en el cumpleaños, en todo. ¡oh sorpresa! Somo 23 empresas ¿de dónde sacaron las 75? y fuera de eso crearon una empresa como operadora y resulta ser nuestra compentidora, porque a los que les dieron los contratos, compraron equipos y con gente sin experiencia al frente de un escenario. Son testigos los artistas quienes nos invitaron aquí", dijo.

Ante esto le solicitó a los concejales elevar una petición al Instituto para crear una mesa técnica con el fin de escoger los sonidos que se requieren en diversos escenarios para poder participar, pues "debido a esas injusticias nos estamos organizando para ser visibilizados ante la ciudad. Mientras aquí nos hacen el feo afuera somos solicitados. Queremos que nos apoyen y nos digan ante el Instituto qué hacer, pero no ante un operador porque es el competidor. Hay una empresa que se llama Conexión, antes no existía y hace dos años o más se creó y ¿de dónde salió? Dicen que el señor lleva toda una vida haciendo logística en el estadio y es mentira, porque tengo la historia porque trabajé con el estadio muchos años".

Duvier Londoño, miembro del Sindicato de Músicos de Colombia (Simucol), se quejó de cómo llevaron a cabo las contrataciones de los artistas tanto para el cumpleaños de Manizales como para para la Feria. "Hay un manejo injusto o amañado de cómo se ha realizado la contratación. No es conveniente, no está bien visto y no es sano que la coordinación artística de toda una Feria esté en cabeza de una persona particular. Esto se realiza desde el cambio de alcalde. Proponemos evaluar la posibilidad de que la coordinación artística sea manejada a través de una institución imparcial, que no esté sesgada para evitar que los artistas se sientan atropellados".

Hablan los concejales

Siete concejales son los ponentes. Uno es Héctor Fabio Delgado, del Partido Liberal, quien afirmó que al analizar el informe de la Feria se nota que el evento más importante de la ciudad fue financiado en su totalidad con recursos del Municipio a través de convenios con las diferentes secretarías, porque la gestión del gerente no fue suficiente.

"En el informe que dio en octubre del 2021 prometió que iban a tener alrededor de unos $4 mil millones por concepto de operadores, de personas que iban a financiar la Feria. Hoy nos dicen que fueron $500 millones y cuando miras los proyectos del 2021 por ejemplo, la Secretaría de TIC y Competitividad le dio mil 500 millones de pesos al ICTM para apalancamiento de la Feria. O sea nosotros fuimos quienes financiamos la Feria en su totalidad y ahora nos dicen que nos quedó plata. Es totalmente falso, no fue que les quedó, sino que dejaron de ejecutar esa plata".

Añadió que aún siguen quejándose los artistas por deudas, específicamente del cumpleaños de Manizales. "Algo grave que denuncian es que crearon una empresa, Conexión, que venía de años anteriores con un objeto social diferente, lo cambiaron y toda la contratación de la Feria se la direccionaron para que ellos a su vez contrataran a los artistas. Volvemos a lo mismo, tanto que criticaron a la administración anterior, al gerente Héctor Ortiz y hacen lo mismo".

Otro ponente es Christian Pérez, concejal de la Alianza Social Independiente (ASI), quien se pregunta ¿cuál es la posición del alcalde frente al ICTM?, pues después de dos años y medio de ser concejales el debate sigue siendo el mismo ¿cuándo le van a pagar a los artistas?

"Tal parece que esa platica se perdió, se ve embolatada. Esto no es culpa de Camilo Naranjo, la administración pasada acabó con esta institución. Si Conexión no tiene experiencia cómo justifica una contratación. No permita que su buena gestión quede empañada por actos de esa naturaleza. Creo que el alcalde de Manizales está dejando pasar su gobierno sin tomar decisiones de fondo, entramos al tercer año y todavía no se ve para donde va el ICTM".

Para Luis Gonzalo Valencia, concejal del Partido Conservador, esta administración no es diferente a las anteriores. "Aquí decían hace dos años que los otros eran malos administradores y que tenían problemas y siguen los problemas. Haga un recuento de la Feria del 2017, 2018 y 2019 y los artistas en la Plaza de Bolívar fueron de la misma categoría que los de este año. Hay que mirar eso también. Incrementaron la nómina de la Feria al 45% más que la del 2018 y 2019. El alcalde hizo una campaña de no a la corrupción y hoy vemos más corrupción que antes. Manizales tiene qué despertar".

Fuentes de ingreso

Entes descentralizados: $ 1.500.000.000

Municipio de Manizales: $3.756.644.764

Entidades nacionales: $428.065.000

Utilidad de convenios interadministrativos: $635.584.453

Patrocinios empresas privadas: $534.067.227

Avales: $354.651.089

Alquiler de espacios Fondas y Arrierías: $101.670.260

Recaudo de boletería Findas y Arrierías: $105. 949.640

Total de ingreso efectivo: $7.416.632.433