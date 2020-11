Una quindiana es Caldas en Miss Universo Colombia

LISET ESPINOZA

LA PATRIA / MANIZALES

El próximo viernes comienza una nueva etapa para elegir a la mujer que representará al país en Miss Universo 2021 que se realizará en Estados Unidos. Como se sabe desde junio de este año la franquicia dejó de pertenecer al Concurso Nacional de Belleza (CNB) y pasó a manos de Natalie Ackermann, ex señorita Atlántico, en compañía de empresarios barranquilleros.

Bajo esta nueva directriz las concursantes serán llamadas mises y no señoritas, y la sede en donde se escogerá a la nueva soberana, el 16 de noviembre, es Barranquilla y no Cartagena, como era la tradición.

32 candidatas competirán por obtener la corona de Miss Universo Colombia y Caldas tiene a su representante. Se trata de la quindiana Juliana Aristizábal Briñez, estudiante de derecho de la Universidad Gran Colombia, de Armenia.

La reina

La joven, de 24 años, se definió como una persona arriesgada, amante a los deportes extremos, a la lectura y a las actividades al aire libre. Su gusto por el mundo de los reinados comenzó a los 4 años cuando participó en un certamen de su colegio y de ahí en adelante siguieron varios concursos más hasta llegar a los departamentales.

“Mi papá fue edecán de las aspirantes al Reinado Internacional del Café y de ahí viene esa pasión. Lo vi, tengo fotos de él y recuerdos muy bonitos. Es algo que he hecho con mucho amor y gracias a Dios en este momento llegó la oportunidad de participar en el reinado más importantes de Colombia y estoy muy feliz y contenta de poder representar a Caldas, a la cultura cafetera”, comentó Juliana.

LA PATRIA dialogó con la candidata sobre su paso por el concurso, de cómo se siente en el proceso y cuáles serán esas primeras tareas de la agenda real.

- ¿Qué la motivó a participar en Miss Universo Colombia?

Me hicieron la propuesta y me dije: llegó mi momento porque lo quería desde hace mucho tiempo. Miss Universe Colombia es un reinado totalmente diferente, incluyente, por ejemplo, una de nuestras compañeras tiene pérdida auditiva, es un reinado en el que no importa si eres de un estrato social alto o no y eso me llamó mucho la atención y me motivó a participar, porque se fijan más en cómo eres como persona y como mujer. No solo quieren resaltar la belleza física, sino la interior.

-¿Cómo se sintió durante el proceso de selección?

Mi preparación empezó más o menos en agosto. Enviamos primero un casting virtual en el que me presentaba, pedían algunas fotos y después informaron quienes pasábamos al casting presencial. Este último lo tuve a principios de octubre en Medellín. Otras lo tuvieron en Neiva, Cali, Barranquilla y ahí se encargaron de elegir a las representantes de cada departamento.

-En un comienzo se postuló por Quindío, pero culminó siendo Caldas el departamento que representará ¿a qué se debió el cambio?

La organización buscaba perfiles de mujeres que representarán su cultura, que fueran dignas representantes de cada departamento. El lema es Colombia unida y Caldas y Quindío son región cafetera, incluso antes estábamos constituidos como una sola región. Para Caldas no se presentó ninguna aspirante y para el Quindío nos presentamos tres. Ellos decidieron que nosotras representaríamos a tres departamentos y teniendo en cuenta que tengo familia caldense (tíos y primos), que me identifico mucho con la cultura, pues me siento muy orgullosa de que me haya tocado este departamento.

-¿Qué mensaje le envía a los caldenses?

Mi mensaje es de unión. No nací en Caldas, pero me siento totalmente identificada con la cultura caldense. Tengo todo el sentido de pertenencia y las ganas de representarlos de la mejor manera, de que me apoyen y vean en mí también un apoyo para todo en lo que quieran que esté. Aquí tienen a su reina caldense. Me siento contenta de representarlos y daré lo mejor de mí para que así sea y así se sientan.

-¿Cómo se está preparando para obtener la corona?

Es un proceso difícil porque ser reina no es nada sencillo. Nosotras no nos preparamos solo en nuestro físico, también en nuestro ser interior, en ser chicas intelectuales, inteligentes, dadas a la gente, al compartir con las personas, a hacer obras sociales. Es una preparación ardua en la que nos levantamos muy temprano y nos acostamos tarde, pero como uno lo hace con amor y con tanto gusto, todo vale la pena. Llevaré en alto en nombre de nuestro departamento.

-¿Cuándo viajará a Barranquilla para encontrarse con las demás aspirantes y cuáles serán esas primeras actividades?

Llegamos el 5 de noviembre y esa noche tendremos dos eventos. Habrá noches de gala, de traje de baño y de fantasía. Es una agenda ardua, llena de muchos eventos para que nos conozcan. Todo se transmitirá por RCN y se irán dando cuenta de todo desde sus casas. Tenemos un grupo por el que nos envían toda la información e interactuamos, hemos tenido videollamadas y hasta el momento no he tenido la oportunidad de conocerme personalmente con alguna.

-¿Su familia qué piensa de su aspiración?

Están felices y contentos. Ellos saben que esto es lo que a mí me encanta y me apoyan mucho en la parte emocional. La idea es que me puedan acompañar en Barranquilla.

Dato

Las preguntas que sirvieron en el informe fueron aprobadas por la organización Miss Universe Colombia para acceder a las declaraciones de la representante por Caldas, quien agregó que ellas firman un contrato y por ello velan por cuidar la imagen de cada una de las concursantes.