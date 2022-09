Traicionados en pleno concierto de Amor y Amistad en Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

No llenó las expectativas de los empresarios ni de los asistentes. Así se resume el concierto de Amor y Amistad del pasado sábado en la Plaza de Toros de Manizales que incluía a artistas como Niche, Andy Rivera, Ómar Geles, Alexis Escobar, Los Duros del Despecho, Uriel Henao, Jorge Pabuena, Los Relicarios y el Dueto Revelación.

Tania Ximena Quiceno Restrepo fue una de las asistentes. Según ella, el evento comenzó de manera improvisada, entretenían al público con música y todo se retrasó. Incluso hubo rifas para que la gente no se fuera.

"No se presentó Andy Rivera y ese mismo día publicó el comunicado en su Instagram porque no le cumplieron. El primer artista salió a las 8:00 p.m. Luego nos pusieron música hasta las 10:00 p.m. y el animador se puso a prometer peluches y celulares porque la gente empezó a quejarse. Además, no hicieron pruebas de sonido y a última hora contrataron a un artista de Manizales porque no estaba en el anuncio, cantó un rato y después volvieron a poner música de DJ", comentó.

Paula Rodríguez también asistió al concierto. "Empezó tarde con los teloneros y cuándo iban a pasar los artistas reconocidos se demoraron mucho arreglando sonido, hasta rifaron teléfonos, fue terrible. Entre artista y artista eran entre 45 minutos y una hora de demora. Niche fue lo único bueno porque nosotros los amantes del vallenato nos quedamos esperando la presentación de Ómar Geles. Cuando estaba presentándose Alexis Escobar cantó solo dos canciones porque invitó al Charrito Negro para que no perdiera la ida y también cantó dos canciones y listo. Eran más de las 3:30 a.m. y no había tiempo".



Mirada del empresario

Mauricio Camayo, fue el empresario del concierto. Según él, hubo dos problemas. Uno con Sayco y el otro con la boletería, pues no se vendió lo esperado. "Sayco nos estaba cobrando una cifra absurda, se empecinó con nosotros, no nos daba apertura de puerta y eso retrasó el inicio del evento. Es evidente que la boletería no fue tan fuerte y tuvimos que llenar la Plaza de varias maneras".

Sobre la falta de algunos artistas afirmó que Andy Rivera sí se bajó del concierto, pero no por problemas técnicos. "Se le hizo un pago del 50% y no teníamos garantías de que él fuera a venir. Le dijimos que le dábamos el resto del dinero cuando estuviera acá, pero él no aceptó ninguna de las soluciones que le dimos y prefirió cancelar. El único que no se presentó, pero por un tema de tiempo fue Ómar Geles. Él estuvo en la Plaza, pero el tiempo no le dio porque teníamos permiso hasta las 3:30 a.m.".

Añadió que, aparte de ellos, los demás artistas estuvieron en el escenario poco o mucho. Sin embrago, el Charrito Negro, a través de su Instagram, subió un video en el que evidenciaba que había llegado a la Plaza de Toros, pero por falta de organización no se pudo presentar.

"Estoy desde por la mañana haciendo presencia en el escenario. Esta es la hora, ya es muy tarde, y no alcanzamos a cantar. ¿Yo que puedo hacer?, estoy desde las 5:00 a.m. (del sábdo) listo para cantar, que me disculpe mi público de Manizales que lo amo como nunca", expresó el artista en el video.

Ante esto el empresario indicó que efectivamente el Charrito estuvo desde temprano, pero que el problema fue de tiempo y que incluso le tocó recortar los tiempos de los artistas. "Le cumplimos a la ciudad a pesar de que la ciudad no nos apoyó en la compara de boletería. Muchas de las personas que fueron, si no es el 80% fueron gratis y el otro 20% pagó la boletería. Lastimosamente los espectáculos públicos en Manizales y en cualquier lugar del país están ligados a lo que diga un privado que es Sayco", enfatizó.

Poco recaudo

El costo de la boleta era de $65 mil y también hicieron convenios empresariales para ofrecer beletería más económica. Según el empresario, vendieron alrededor de mil 500 boletas y la inversión que hicieron para hacer el concierto en la ciudad fue de $700 millones, pero lo recaudado no llega ni al 20%.

"Creo que hay eventos que gustan y otros que no. Quizá este concierto no estaba en el radar de las personas a pesar de que era hecho por gente de Manizales. En empleos dimos unos 30 directos y 250 indirectos. La gente tiene el inconformismo, pero nadie sabe qué pasa detrás. Otros empresarios hubieran cancelado y dejado la gente en veremos", concluyó.