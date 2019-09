Toros: Juan de Castilla, triunfo a sangre y fuego

David Jaramillo

LA PATRIA | Madrid (España)

Cuando dialogamos, Juan de Castilla todavía estaba en una cama del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, cerca a Madrid, a donde fue trasladado de urgencia el pasado sábado 21 de septiembre, día en que se enfundaba por primera vez el traje de luces en la temporada europea.

Era su gran oportunidad para demostrar todo el potencial de este joven torero colombiano y lo cierto es que lo consiguió, pues no solo tuvo el valor y los recursos suficientes para doblegar a su peligrosísimo primer toro de Rincón de los Derramaderos en la plaza de Villaviciosa de Odón, sino que también sacó su lado artista para dibujar los mejores momentos con el segundo de su lote, ese que, en un inesperado arreón, le metió 15 centímetros de pitón en el abdomen, llegando a contusionar el peritoneo.

Pero Juan sacó su raza y continuó la faena hasta cortar las dos orejas del toro y, entonces sí, pasó a la enfermería, gesto que sus compañeros Manuel Escribano y Daniel Luque, supieron honrar y salieron a pie de la plaza, a pesar de haberse ganado, como Juan, el derecho de irse a hombros por la puerta grande. En conversación con LA PATRIA, el paisa comentó su jornada.

Supongo que esta tarde de habrá dejado un sabor agridulce...

Sí, después de esperar tanto tiempo y de ver cómo se me cerraban las puertas, esta corrida era la única posibilidad que tenía en la temporada española y tenía que poner toda la carne en el asador. No me podía ir a mi casa con dudas o con la sensación de que pude haber hecho cosas que, al final, no hice. El toro me cogió, porque la suerte es así, pero cuando me llevaban al hospital me fui con una sensación de tranquilidad impresionante, porque sabía que había apostado y había hecho todo lo que había pensado, que era entregarme al doscientos por ciento.

¿Es la primera cornada?

Sí, cuando elige esta profesión sabe que la cornada es algo que está ahí y no es que uno lo desee, pero es verdad que tenía la incógnita de saber cómo va iba reaccionar. Era como una asignatura pendiente por la que todos los toreros tenemos que pasar y creo que tu carrera depende mucho de tu capacidad de levantarte y encarar estos reveses. Tengo que decir, sin que se entienda mal, que ese proceso lo estoy viviendo de forma positiva, porque, cuando todo sucedió, sabía que estaba herido y que era en una zona muy peligrosa, pero la dedicación, la entrega, las ganas y la responsabilidad me obligaron quedarme a terminar la faena. Ya cuando había cumplido con mi parte, fue cuando me empecé a sentir mal y entonces me fui a la enfermería. Ahora solo tengo ganas de ponerme a entrenar lo más pronto posible y torear, porque la mejor forma de superar todo esto es volver a donde lo dejé, ahora con la certeza de que el valor no se me fue por la herida.

Hace apenas unos años eras uno de los novilleros punteros en España y ahora, a pesar de tu proyección, casi no toreas en la temporada. ¿Cómo lo asumes?

No es fácil, pero todo es un aprendizaje. Cada pequeño logro alcanzado ha tenido un esfuerzo y un sacrificio muy grande, por eso valoré mucho cuando llegué a torear 19 novilladas en España, aunque, lamentablemente, en ese momento no tenía la madurez suficiente para asumirlo como algo excepcional. Es ahora cuando lo echo de menos y cuando aprendo que torear es un privilegio. Eso me enseña a que, cuando tenga la más mínima oportunidad, tengo que asumir el compromiso con toda la responsabilidad e ilusión del mundo, cada tarde es ese clavo ardiendo al que me tengo que agarrar sí o sí, porque quedarme en casa viendo como los otros torean es muy triste. Hay que tener la cabeza muy centrada y mantener la motivación para seguir entrenando día y noche, todos los días, para no aburrirte y estar preparado cuando llegue el día de torear.

¿Torearás en Colombia?

Espero que sí. He recibido mensajes y llamadas de muchísimas personas que me han hecho sentir importante y que me demuestra que todo esto, no sólo la cornada, sino el triunfo de las dos orejas ha tenido una gran repercusión, también en Colombia. Me gustaría que el eco de esto llegara a los empresarios, tanto aquí en España como en mi país, para que sepan que aquí hay un torero con ganas de luchas y de salir adelante, dispuesto a darlo todo cada tarde sin importar las circunstancias, porque lo que me mueve a mí, como torero y como persona, es el sacrificio y las ganas de aprovechar todas las oportunidades.