Rodolfo Aicardi llevó a Mateo a Yo me llamo

LA PATRIA / MANIZALES

Mateo Cardona Carrillo desde pequeño le ha gustado imitar a artistas. Comenzó con Elenita Vargas, conocida como la ronca de oro, luego se puso en la piel del mexicano Vicente Fernández y después en la del guatemalteco Ricardo Arjona.

Pero desde hace dos años es el emulo de Rodolfo Aicardi y con este personaje pasó la audición de la nueva temporada del programa Yo me llamo, del Canal Caracol, que se emite de lunes a sábado a las 8:00 p.m.

"Más que cantar me gusta imitar. Crecí en una familia en la que la música ha sido indispensable y mi madrina me inculcó el canto y el baile. Empecé a escuchar a Rodolfo más que todo en épocas en que sus canciones no suenan tanto. Èl se escucha sobre todo en noviembre y diciembre, y me enamoré de su música porque es sinónimo de alegría", expresó el manizaleño.

Tres verdes

Al notar que tenía un tono de voz parecido, empezó a estudiar al personaje y de nuevo lo motivaron familiares y amigos a presentarse a Yo me llamo y convertirse en el doble perfecto de su artista favorito.

"Soy un imitador empírico. En temporadas pasadas me decían que audicionara, pero a los artistas que imitaba no me apasionaba mucho su música y considero que imitar va más allá de la voz, una imitación auténtica es aquella por la que uno sienta pasión, admiración y amor por el personaje y al encontrar la música de Rodolfo me dije esta es la ficha para lanzarme, darme la oportunidad y todos saben qué pasó", contó .

Su presentación fue el pasado sábado y al escenario subió interpretando Tus besos son. Al culminar su show, el jurado César Escola, le dio luz verde por tener el personaje incorporado; Amparo Grisales, aunque lo criticó por su lenguaje corporal, le dio el sí, y por último Yeison Jiménez le dio verde, pero debía mejorar en los coros para definirse más.

"Antes de salir al escenario le pasan a uno muchas cosas por la cabeza, porque en dos minutos debía demostrar todo lo que he aprendido. Luego de cantar, ver que el público respondió con aplausos y conocer el veredicto del jurado sentí una explosión de emociones porque he luchado mucho por ese momento", expresó.