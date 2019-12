Rituales, pronósticos y ángeles para el 2020 según la astróloga Luisa Fernanda Salgado

Luisa Fernanda Salgado*

Rituales para que recibas el año nuevo con la mejor energía

(Para todos los signos)

Amor: Si no tienes pareja, amarra un hilo de color rojo en tu muñeca izquierda con el firme propósito de encontrar pareja y báñate con una infusión de verbena.

Si tienes pareja, a la media noche comparte una manzana roja con tu amor, para que la relación sea sólida en el año 2020.

Salud: Lo más importante es que tus pensamientos estén enfocados a la salud perfecta que deseas. Quema el 31 eucalipto para alejar las energías negativas y la enfermedad.

Prosperidad: Regala sobres rojos o monedas de alta denominación. Inicia el año con dinero y lentejas en tus bolsillos. Báñate con una infusión de laurel.

Protección: La ruda limpia tu energía, igual que la sal marina, báñate con ellas y después pasa por tu cuerpo un incienso de sándalo o de mirra.

Todos los propósitos

Báñate con una infusión de romero, menta y albahaca. Prende una vela blanca marcada con tu nombre y todos los deseos que tienes para el nuevo año. Escribe una lista de propósitos con lapicero rojo o dorado y en cada propósito escribe…”Así es, así sea, hecho está”. Quema la carta el 6 de enero y esparce las cenizas a una planta. Estrena ropa preferiblemente de colores vivos o blanco y si deseas un año muy próspero se generoso y comparte.

- Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Arcángel que te guía el 2020: Chamuel, pídele que te ayude a mejorar tu relación espiritual, tus relaciones interpersonales, en especial la de pareja y si estás solo, que te ayude a encontrar pareja. Este ángel puede ayudarte también a encontrar empleo. Puedes invocarlo los días martes con una vela de color rosado. Aromatiza tu casa con esencia de rosas y ten las rosas también como parte de la decoración.

Este año será maravilloso para hacer cambios y giros del destino, eso si todos los movimientos que decidas hacer, incluso una mudanza, debes analizarlo muy bien y si es del caso, buscar asesoría, para dar pasos en firme. Si estás aburrido es tu empleo actual, es mejor que busques uno nuevo. El amor es de ciclos y el 2020 será un año de cosecha, de consolidar una relación e iniciar una convivencia. Honra los ciclos de tu cuerpo y de esa manera evita tener altibajos en tu salud, cuídate especialmente de resfriados que puedan complicarse, igual tu sistema digestivo, vigila como te alimentas a nivel físico y emocional.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 29, 30 y 31 de enero, 26 y 27 de febrero, 24 y 25 de marzo, 20 y 21 de abril, 17 y 18 de mayo, 14 y 15 de junio, 12 y 13 de julio, 7 y 8 de agosto, 4 y 5 de septiembre, 1 y 2 de octubre, 25 y 26 de noviembre, 22 y 23 de diciembre.

Ritual fin de año: Para que te llegue buen dinero en todo el año que comienza, carga en tu billetera un billete pasado por azúcar previamente y un lingote de oro o monedas chinas usadas para el feng shui.

- Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Arcángel que te guía el 2020: Jophiel, te ayuda a aclarar la energía a tu alrededor, a acudir a tu sabiduría interior si debes tomar decisiones. Favorece los estudios y a liberar adicciones de todo tipo. Puedes invocarlo con velas amarillas y cada que necesites iluminación pídele que te cubra con su luz. La esencia de menta te ayuda a despejar la mente y visualizando el color amarillo, puedes sentir la energía claridad y sabiduría de este arcángel.

La conexión espiritual será tu mejor aliada, aprende a confiar en el destino y a soltar aquellas situaciones que no dependen de ti. Encontrarás ayuda celestial y personas que harán las veces de ángeles protectores. Las relaciones con el extranjero y extranjeros te favorecen, incluso podrías tener un viaje de negocios. La familia será tu mayor soporte y en este año se mejoran las relaciones y también podrías decidir formar tu propia familia. Tu salud mejorará, sin embargo cuídate los primeros meses del año de dolencias viejas y repetitivas para que no se vuelvan crónicas, no te acostumbres al dolor y busca terapias alternativas para estar saludable.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 4 y 5 de enero, 1 y 2 de febrero, 26 y 27 de marzo, 23 y 24 de abril, 20 y 21 de mayo, 16 y 17 de junio, 14 y 15 de julio, 10 y 11 de agosto, 7 y 8 de septiembre, 4 y 5 de octubre, 27 y 28 de noviembre, 24 y 25 de diciembre.

Ritual fin de año: Escribe en un papel seda de color azul, el nombre de todas las personas con las que tuviste inconvenientes y en un papel seda de color naranja, el nombre de todas las personas con las que compartiste alegrías. Quémalas juntas y da las gracias por todas las experiencias vividas y deséales desde tu corazón un año lleno de bendiciones.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Arcángel que te guía el 2020: Zadquiel, te invita a estar atento y a escuchar los mensajes divinos, a transmutar lo negativo y a pasar la hoja. El color morado presente en velas, te ayudan a potencializar la energía de cambio y transformación. La esencia de ruda es excelente, cuando sientas que la energía está pesada en el ambiente o te sientes cargado de energías que no te corresponden.

Que buen año para especular en la bolsa, iniciar negocios en compañía y salir de deudas. Aprovecha esta energía a tu favor y tendrás un año positivo a nivel económico. Busca ayuda y abre tus manos a recibir, no te preguntes porque, tan solo deja que el Universo te compense materialmente. Tu relación de pareja puede pasar por un periodo de desconfianza, donde situaciones ajenas a ti, les generan malestar e incomodidad, habla con sinceridad y no permitas que crezca una brecha entre los dos. Tu salud será tan buena, como hábitos sanos tengas, así que estás a tiempo de hacer los correctivos, sino deseas un 2020 con muchas visitas al médico.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 7 y 8 de enero, 3 y 4 de febrero, 2 y 3 de marzo, 25 y 26 de abril, 23 y 24 de mayo, 19 y 20 de junio, 16 y 17 de julio, 12 y 13 de agosto, 9 y 10 de septiembre, 6 y 7 de octubre, 2 y 3 de noviembre, 27 y 28 de diciembre.

Ritual fin de año: Hazte un baño con una infusión de flores de botón de oro y usa una prenda nueva de color rojo. Se generoso y comparte alegría y porque no, da una ofrenda a alguien que lo necesite.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Arcángel que te guía el 2020: Metatrón, que te ayuda a estar concentrado y motivado en lo que haces. Si te sientes perdido en tu papel en esta vida, el te da orientación. Puedes invocarlo con velas de color blanco y usa la esencia de cedro para motivarte y activar la energía económica.

Si estás pendiente de un asunto legal, todo apunta que se resolverá. Las sociedades comerciales y maritales son positivas. Es un momento de iniciar nuevos proyectos, especialmente si están relacionados a la familia, los niños y/o alimentos. El amor se prevé muy positivo, tanto sino tienes pareja, como si ya estás en una relación. Es un tiempo donde los deseos amorosos y del alma se concretan. Cuida tu alimentación, porque puedes estar desordenado en ese tema y presentar sobrepeso, con todas las implicaciones secundarias, que pueden tener para tu salud. Una dieta equilibrada, te mantendrá en forma.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 9 y 10 de enero, 6 y 7 de febrero, 4 y 5 de marzo, 1 y 2 de abril, 25 y 26 de mayo, 21 y 22 de junio, 18 y 19 de julio, 15 y 16 de agosto, 11 y 12 de septiembre, 8 y 9 de octubre, 5 y 6 de noviembre, 30 y 31 de diciembre.

Ritual fin de año. Carga un cuarzo transparente colocándolo entre tus manos y visualizando tus deseos para el próximo año. Puedes hacer lo mismo con una vela de color blanco y la prendes a la media noche. El cuarzo transparente debes cargarlo contigo todo el año.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Arcángel que te guía el 2020: Gabriel, te invita a asumir tu posición de liderazgo. Si deseas ser padre o madre, este ángel te ayuda, al igual que mejorar la comunicación con quienes te rodean. Puedes invocarlo con velas blancas y color en tu casa flores de lirio blanco. La esencia de jazmín es maravillosa para traer alegría a tu hogar.

Revoluciona tu forma de pesar y de actuar, es un año de ver resultados diferentes, solo si haces las cosas de otra manera. Laboralmente, apuéstale a tus sueños y piensa en grande, ya que los ascensos y reconocimientos, están a la vuelta de la esquina. Renuévate también en el amor, si estás en una relación “muerta” es tiempo de darte a ti y a tu pareja, otra oportunidad, ya sea juntos o separados. Deja de quejarte y actúa, encontrarás solución a tus viejas dolencias y adquirirás mejores hábitos, empieza por una rutina diaria de ejercicios.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 11 y 12 de enero, 8 y 9 de febrero, 6 y 7 de marzo, 3 y 4 de abril, 27 y 28 de mayo, 23 y 24 de junio, 21 y 22 de julio, 18 y 19 de agosto, 13 y 14 de septiembre, 11 y 12 de octubre, 7 y 8 de noviembre, 4 y 5 de diciembre.

Ritual fin de año: Escribe tus deseos para el año que comienza y como prueba de realización de los mismos, cómprate un objeto o una prenda de vestir que siempre has deseado tener y utilízalo ese día.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Arcángel que te guía el 2020: Uriel, que te invita a confiar en tus habilidades. Si deseas conectarte con la energía del dinero, este ángel te ayuda, al igual que aprender a disfrutar más y mejor de todo lo que tienes. Puedes invocarlo los días viernes con velas de color anaranjado. La esencia de canela activa la prosperidad en tu vida.

Año donde se pondrá a prueba tu fortaleza espiritual. Si eres independiente, las cosas no marcharán bien al inicio del año, sin embargo serán premiadas tu disciplina y perseverancia el segundo semestre, así que adelante. El amor será un regalo maravilloso, si sabes apreciarlo y si te conectas con esa mágica energía. Si eres artista, pues este será un año bastante creativo, tendrás la musa de la inspiración, siempre a tu lado. Recibirás donaciones o regalos inesperados. Cuídate de accidentes menores, especialmente en la cocina. Si planeas tener un hijo, este es un buen año.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 13 y 14 de enero, 10 y 11 de febrero, 8 y 9 de marzo, 5 y 6 de abril, 29 y 30 de mayo, 26 y 27 de junio, 23 y 24 de julio, 20 de agosto, 16 de septiembre, 14 y 15 de octubre, 9 y 10 de noviembre, 7 y 8 de diciembre.

Ritual fin de año: Prende tres velas de colores verde, blanca y roja, quema en tu casa incienso de sándalo. Báñate con una infusión de tomillo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Arcángel que te guía el 2020: Ariel, que te invita a creer en ti y en tus sueños. Te invita a soñar despierto y a creer en al realización de los mismos. Puedes invocarlo con el color verde y aromatiza tu casa con esencia de pino o eucalipto. Ten mucho contacto con la naturaleza y permite que ella te cargue con su energía equilibradora.

Que buen año para comprar y vender propiedades y para hacerte a la casa de tus sueños. Estarás reflexivo sobre tu rumbo profesional, así que puedes buscar un nuevo enfoque al respecto. Te sentirás inestable y con muchos deseos de hacer cambios, de vivienda, trabajo, pareja, ciudad, sin embargo antes de tomar decisiones trascendentales, busca en tu interior lo que necesitas, porque podrías desilusionarte al no encontrar lo que buscas, en los cambios que emprendas. Posees una gran fuerza vital, sin embargo el estrés puede hacerte pasar momentos duros con tu salud, así que realiza más ejercicio, ten un mayor contacto con la naturaleza y aliméntate de manera más saludable.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 15 y 16 de enero, 12 y 13 de febrero, 10 y 11 de marzo, 7 y 8 de abril, 4 y 5 de mayo, 28 y 29 de junio, 25 y 26 de julio, 21 y 22 de agosto, 18 de septiembre, 16 de octubre, 11 y 12 de noviembre, 9 y 10 de diciembre.

Ritual fin de año: Usa el color azul turquesa en ropa, accesorios o velas para atraer la buena suerte y la prosperidad. Báñate con una infusión de flores.

Escorpión (23 de octubre al 22 de noviembre)

Arcángel que te guía el 2020: Raguel, que te recuerda que todo es como debe ser. Si te sientes cansado de no ver resultados de lo que haces, pídele a este ángel que te ayude a comprender el para que, de las cosas. Puedes invocarlo con velas de color azul claro o blancas. La esencia de brisamarina relaja los ambientes tensos. Al contemplar el cielo despejado, siente la energía justa y pacificadora de este ángel.

Las comunicaciones y los viajes cortos pueden generarte un caos, en cuanto a la primera aprende a callar, a reflexionar y a expresarte de forma constructiva y en la segunda, ten mucha paciencia, porque pueden tener variaciones y alterar tus planes. Buen año para profundizar en tus estudios y especializarte. Las relaciones comerciales son buenas. Si deseas hacer trámites de visas, aprovecha este año. Evita relaciones difíciles o involucrarte con personas comprometidas. Tu salud es buena, sin embargo tus emociones variables, te hacen susceptible a adquirir infecciones.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 18 y 19 de enero, 14 y 15 de febrero, 12 y 13 de marzo, 9 de abril, 6 y 7 de mayo, 2 y 3 de junio, 27 y 28 de julio, 23 y 24 de agosto, 20 de septiembre, 17 y 18 de octubre, 13 y 14 de noviembre, 11 y 12 de diciembre.

Ritual fin de año: Haz un regalo que sea significativo y que alguien necesite. Usa una prenda de color violeta. Puedes pelar una fruta, como una mandarina y al hacerlo piensa en las situaciones que deseas liberar del año que termina, contempla la fruta sin piel y luego consúmela visualizando tus deseos para el nuevo año.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Arcángel que te guía el 2020: Sandalfón, que te invita a rodearte de personas y espacios amables y te recuerda que el amor y la generosidad que recibes del mundo, nace primero de tu corazón. Puedes invocarlo con velas blancas o azules y traerte mensajes a través de la música. La esencia de limón es maravillosa para cambiar tus estados de ánimo y dispersar lo ambientes negativos.

Materialmente podemos decir que este es tu año, si eres prudente y sabes invertir tu dinero. Busca las oportunidades, sin embargo no presiones las cosas, recuerda que lo que es para uno, simplemente fluye. Los problemas familiares salen a la luz, no los evites, por el contrario, toma estas situaciones difíciles como un regalo de amor y sanación. Recuerda que es mejor dar que recibir, así que se generoso con quienes te rodean y todo volverá multiplicado. Es tiempo de cuidar tu salud, prestando atención a los que comes y evitando los excesos de todo tipo. El agua te ayuda a recargar baterías, tanto tomarla, como sumergirte en un rio.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 20 y 21 de enero, 16 y 17 de febrero, 14 y 15 de marzo, 11 de abril, 8 y 9 de mayo, 5 de junio, 29 y 30 de julio, 26 de agosto, 22 de septiembre, 19 y 20 de octubre, 15 y 16 de noviembre, 13 de diciembre.

Ritual fin de año: Coloca flores de color anaranjado y frutas en tu hogar. Cómete una manzana roja a la media noche y visualiza tus sueños de amor. Puedes amarrarte un hilo de color rojo en tu muñeca izquierda y al anudarla pide tres deseos.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Arcángel que te guía el 2020: Jeremiel que te invita a hacer un balance de tu vida y a liberar situaciones agobiantes. Deja ir relaciones caducas, salda deudas y desintoxica tu cuerpo. Puedes invocarlo con velas de color morado, la esencia de violeta es apropiada para trasformar energías.

Un año de contrastes, ya que cierras un ciclo para darle inicio a otro, así que los primeros meses del año pueden ser exigentes a nivel laboral y económico, solo debes hacer los ajustes necesarios para que las cosas fluyan el resto del año. No le temas finales afectivos, cuando las cosas no marchan bien y la voluntad de cambio por parte de los dos, no es firme, es mejor decir adiós. Una molestia en tus rodillas puede requerir tratamiento médico o una operación, no dilates y como dice el dicho, al mal paso darle prisa. Recuerda que para iniciar un nuevo capítulo en tu vida, debes cerrar el anterior y eso aplica en este 2020.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 22 y 23 de enero, 18 y 19 de febrero, 17 y 18 de marzo, 13 de abril, 10 y 11 de mayo, 7 y 8 de junio, 4 y 5 de julio, 28 de agosto, 24 y 25 de septiembre, 21 y 22 de octubre, 18 de noviembre, 15 y 16 de diciembre.

Ritual fin de año: Usa una prenda nueva de color rojo y aplica en tu cuerpo una infusión de romero. Coloca en tu mesa flores de color rojo y procura que la despensa esté llena.

Acuario (21 de enero al 20 de febrero)

Arcángel que te guía el 2020: Azrael, que te recuerda que siempre tienes ángeles que te protegen y te ayudan en situaciones donde no sepas que hacer o de tu rutina diaria, tan solo acude a ellos. Invócalo con velas de color blanco, puedes cargar contigo una calcita o cuarzo transparente y aromatiza tu casa con esencia de tomillo.

Los asuntos no resueltos de años anteriores, salen a la luz, para que se solucionen. Este año se pondrá a prueba tu paciencia y capacidad de discernir, para dejar atrás lo que ya no debes cargar. Laboralmente es un año exigente, con recompensas al finalizar. Las relaciones de pareja pasan por un momento crítico y sobreviven las sólidas y estables. Buen año para pagar deudas y ahorrar. Los temas de salud que se presenten, debes atenderlos de manera inmediata, para que no se vuelvan crónicos. Una recomendación especial es la de no meterte en líos legales, cumple las normas y las leyes.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 25 de enero, 21 y 22 de febrero, 19 y 20 de marzo, 15 y 16 de abril, 12 y 13 de mayo, 9 y 10 de junio, 6 y 7 de julio, 3 de agosto, 26 y 27 de septiembre, 23 y 24 de octubre, 20 y 21 de noviembre, 17 y 18 de diciembre.

Ritual: Báñate con una infusión de albahaca y usa una prenda de la gama de los colores tierra, para que te comprometas y materialices tus deseos más profundos.

Piscis (21 de febrero al 20 de marzo)

Arcángel que te guía el 2020: Ariel que te invita a ser valiente y mantenerte firme en tus propósitos, cuando sientas dudas del camino a seguir, este ángel puede darte la fuerza y confianza que necesitas. Puedes invocarlo con velas rojas y cargar contigo una hematita. La esencia de clavos de olor activa tu energía y confianza positiva.

Recibes ayuda de terceras personas, así que sino tienes empleo o deseas obtener recursos para un proyecto, aprovecha esta energía. La idea de negocio donde busques beneficiar a muchas personas, obtiene el aval del cielo. El amor es un regalo que recibes este año, puede llegar en forma de pareja, amistad o un hijo. Sentirás como una mano poderosa y benefactora está contigo todo el tiempo, solo ten la certeza que lo que vives es como debe ser y no desesperes ante una aparente pérdida, solo es un regalo disfrazado, con una gran bendición detrás, todo depende de tu actitud y la fe, con que lo veas.

Días del año para que te conectes con tu energía creadora: 27 y 28 de enero, 24 de febrero, 21 y 22 de marzo, 18 y 19 de abril, 15 y 16 de mayo, 11 y 12 de junio, 9 y 10 de julio, 5 y 6 de agosto, 2 de septiembre, 26 y 27 de octubre, 22 y 23 de noviembre, 19 y 20 de diciembre.

Ritual fin de año: Quema palosanto y utiliza una prenda nueva de color dorado. Escribe en una hoja con tinta dorada tus deseos y quémala a la media noche. Regala 12 monedas doradas ($1000) a tus familiares y amigos para activar la prosperidad.

No puede faltar en tu casa el 31:

Para conservar la unión familiar es importante compartir dulces y brindar a la media noche.

Para conservar el amor, comparte una manzana roja con tu pareja.

Los granos en la alacena para que no falte el alimento.

Usa ropa nueva para darle espacio a la abundancia a tu vida.

El dinero en tu billetera.

Las flores en el hogar siempre traerán sueños y alegría.

Prende un sahumerio en tu casa y visualiza como todo el hogar se impregna de amor, prosperidad y salud perfecta.

Termina el año dando gracias por las experiencias vividas y promete que el próximo año…

Trabajarás ofreciendo lo mejor de tus talentos, como si no necesitaras dinero,

Amarás con belleza y perfección, como si nunca te hubieran hecho daño y

Disfrutarás plenamente tu vida, como si solo tuvieras el instante presente.

