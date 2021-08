"Quiero ser la embajadora de Manizales en el exterior": Johanna Serna, participante en Miss Mundo Latina USA

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

El ingreso al mundo de las pasarelas y de los reinados le llegó a Johanna Serna Correa en una competencia de caballos de Paso Fino, en Estados Unidos.

Es caballista y hace nueve años dejó su natal Manizales para irse al país norteamericano a continuar con esa disciplina. No obstante, la edición 17 de Miss Mundo Latina USA se le cruzó en el camino y esta tarde (4:00 p.m.) se disputa la corona, en la categoría Señora, representando a Colombia, en el Teatro The Plaza Live, de Orlando (Florida).

"Salí con mi caballo en un programa y una directiva del certamen me vio y me invitó a hacer un casting. Al principio le dije que no porque me parecía complicado el tema de los tacones, la pasarela, las fotos, de hecho nunca había estado cerca de estos temas hasta ahora que vengo a soltarme un poco", expresó la médica veterinaria zootecnista, egresada de la Universidad de Caldas.

Proceso

La propuesta se la hicieron antes de la pandemia. Ingresó al casting que definió como riguroso y quedó entre las seleccionadas para participar en la categoría Señora, pues Johanna es casada y es madre de dos hijos. Sin embargo, la pandemia del coronavirus provocó que el evento se suspendiera y hasta ahora retomaron las actividades.

"Esto fue bueno. Tuve año y medio de preparación estricta porque no tenía manejo de pasarela ni de fotografía. Adquirí conocimientos y he tenido grandes maestras que me han ayudado. En fotografía se me dificulta quedar siempre bien, pero hemos trabajado fuerte en las últimas semanas para tener más seguridad y sacar adelante el certamen", contó.

Agenda

Su madre viajó desde Manizales para acompañarla y el pasado miércoles se dirigieron desde Miami (ciudad en la que está radicada Johanna) hasta a Orlando (Florida) para comenzar la agenda real. 20 candidatas, incluida la manizaleña, se citaron en esa ciudad para dar inicio a la fase final del concurso. Tuvieron cena de bienvenida, entrega de llaves de la ciudad y visita de la Alcaldía para luego concentrarse en la elección y coronación.

"10 jurados nos evaluarán. Traje cuatro trajes y entre ellos está el que usaré en la coronación. Es de un diseñador de Nueva York porque mi interés es dar a conocer nuevos talentos. No me quiero casar con esos preparadores de reinas que llevan 20 o 30 años, sino dale la oportunidad a los nuevos, especialmente de Manizales, así que he estado muy asesorada por mi cuñada, Laura Villa, y por mi coach", indicó.

Este concurso está enfocado en promover los valores y la belleza integral de la mujer latina y en ese sentido el propósito de Johanna es acercar a la juventud a la realidad de la mujer, es decir, quiere indicarles que "somos bellas como seamos. Lo importante es lo que hay en nuestra cabeza, que podemos interactuar en cualquier medio y que podemos lucir y sentirnos bien con una alimentación sana, compartiendo con nuestra familia y sacando tiempo para nosotras".

Agregó que de ganarse la corona utilizará su título para dar a conocer a Manizales. "Quiero ser la embajadora de Manizales en el exterior porque quiero que conozcan sus paisajes, su gente amable, el café, su turismo y que sepan que es la ciudad de las puertas abiertas", afirmó.

Dato

*Miss Mundo Latina USA comenzó en República Dominicana en el 2005 y desde el 2008 se realiza de forma ininterrumpida en Orlando, Florida (Estados Unidos).

Categorías y participantes

Categoría Miss

Mariana Octavio (Venezuela), Lisbet Panchame (Honduras), Ashley Carrizales (Oklahoma-Estados Unidos), Damaris Rizzo (Ecuador), Oriana Criollo (Venezuela), Tatiana Carreño (Colombia), Mayre Martínez (México) y Mariona Juncosa (República Dominicana).

Categoría Teen

Marilyn Lara (Venezuela), Rosaileen Vega (Puerto Rico), Imen Nasser (Venezuela), Cristel Toro (Miami-Estados Unidos), Anais Vera (Orlando-Estados Unidos) y Emely Ruiz (Sanford-Estados Unidos)

Categoría Junior Teen

Nicole Cruz (República Dominicana) y Angelina Tadros (Venezuela).

*Categoría Señora

Johanna Serna (Colombia), Neisha Molina (Puerto Rico), Ibeth Bonilla (Tampa-Estados Unidos) y Wendy Ortiz (República Dominicana).