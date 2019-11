Promueven los beneficios del agua termal

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Termalismo, spa, bienestar y turismo son los temas en los que se centrará el Primer Congreso Iberoamericano y IV Nacional de Turismo de Bienestar y Termalismo que comienza hoy en Termales El Otoño, a las 8:30 a.m.

Jorge Ramírez, organizador del evento, expresó que Caldas posee el 10% de las fuentes termales de Colombia que son 33. De ellas, 23 están en Villamaría y siete cuentan con establecimientos termales. Sin embargo, se desconocen los beneficios de esas aguas y por ello, con ayuda de 15 expertos, 11 de ellos internacionales, buscan conocer, manejar y explorar mejor el termalismo.

"En Colombia utilizamos las aguas termales como algo recreativo, no tenemos un patrón de uso diferente a ese y en Europa principalmente en España (país invitado), Alemania y Francia lo utilizan como tema medicinal y preventivo por los grandes beneficios de esas aguas mineromedicinales, porque tienen componentes químicos que al estar calientes ayudan a que el cuerpo las absorba y aquí no conocemos eso", dijo Ramírez.

Añadió que el congreso se realizará hasta el viernes y que quienes asistan aprenderán sobre cómo manejar un spa, cómo debe ser la infraestructura para productos de bienestar, entre otros.

El evento servirá para buscar políticas públicas de termalismo en las que el Estado y las entidades que prestan el servicio se unan para buscar esos beneficios para personas mayores de 50 años con el fin de prevenir enfermedades y curar las más avanzadas.

Dato

*La inscripción no tienen costo y debe hacerla ingresando a la página web www.congresoiberodebienestar.com

Programación hoy

8:30 a.m. Potencialidades y retos del agroturismo en Villamaría

Lidera: Érika Liliana Ocampo Martínez

9:30 a.m. La ruta termal de Colombia

Lidera: Jorge William Ramírez Ramírez (Colombia)

10:10 a.m. Políticas públicas de termalismo: una apuesta de desarrollo sostenible

Lidera: Teresa Pacheco (España)

11:10 a.m. Un viaje enredado

Lidera: Tony Yarto (México)

11:50 a.m. El papel de la hidrología médica en la producción de la salud y el bienestar

Lidera: Francisco de Paula Maraver Eyzaguirre (España)

2:00 p.m. Mindful travel y tecnologías transformadoras, la r-evolución del turismo continúa

Lidera: Jimmy Pons (España)

2:40 p.m. Optimización de su negocio. Claves para que su spa sea más rentable

Lidera: Judith María Ertler (Austria)

3:20 p.m. Investigación y desarrollo de peloides termales

Lidera: José Luis Legido Soto (España)

4:20 p.m. Cosmética termal: valor añadido para los centros termales

Lidera: María Lourdes Mourelle (España)

5:00 p.m. Adecuación de infraestructura y arquitectura para productos de bienestar

Lidera: Jaime Ángel Salazar (Colombia)

5:40 p.m. Destino nacional invitado: Santa Rosa de Cabal (Risaralda)

6:00 p.m. El papel de los municipios en el desarrollo del termalismo y las villas termales

Lidera: Juan Manuel Rey Rey (España)