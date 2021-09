“Pintarse las uñas es de estilo, no de género” dice un barbero en Manizales

Freddy Arango

Cristian Pino es barbero, tiene tatuajes y barba frondosa. Desde hace tres años se pinta las uñas, ¿por qué?, “por estilo”, responde. Esta práctica mensual o quincenal se está convirtiendo en una tendencia en Manizales: hombres que van a spas de uñas o buscan manicuristas para darles color y figuras.

Dice que en su oficio pintarse o decorarse las uñas es mostrarse diferente ante el mundo o ser original. “Cuando empecé no había visto otra persona que se las pintara, hay que romper ese tabú de que los hombres no se pintan las uñas, me parece una estupidez que la gente piense ese tipo de cosas, es libertad de expresión, casi todos lo hacen por gusto. Pintarse las uñas es de estilo, no de género", aseveró Cristian.

Esta misma rutina la tiene el comerciante Diego Felipe Valencia, quien desde hace 10 meses empezó a decorar sus uñas cada mes. “Me hago un diseño distinto como los personajes de los Avengers y los diseños los sacó de Internet. Me han pintado paisajes, catrinas, gatos y el Sistema Solar. Este es un trabajo de 4 a 5 horas más o menos”.

Ellos se las pintan, pero detrás de la creatividad hay mujeres que han hecho del arreglo de uñas un arte. María Alejandra Echavarría, propietaria del spa de uñas Maleja Echavarría, en el Parque Caldas, dice que vio una oportunidad en Manizales para innovar, ya que faltaba implementar más diseños, incluyendo a los hombres. “Vemos que la tendencia de que los hombres se decoren es fuerte y hemos estado impulsando eso acá en Manizales. Que los hombres dejen el temor y den paso a sus diseños”.

El decorado en hombre es en semipermanente porque dura mucho más, es decir, un esmalte que permanece entre 20 y 30 días. Se empieza con una limpieza, si el hombre ya tiene diseño se retira con acetona y se empieza a dibujar con vinilos, temperas, acrílicos o esmaltes. Tiene un costo de $30 mil y cuando son diseños más complejos cuesta $50 mil.

“Todo lo mío es diferente a los demás, me gustan las cosas que no son cotidianas y como no vivo del qué dirán, no me importa que me tilden de lo que sea. La tendencia crecerá en medio de esta cultura retrógrada y más en Manizales, son tabús que hay que quitarlos”, comenta Diego Felipe Valencia.

“No importa lo que diga la gente, lo veo natural hace mucho tiempo. Tengo muchos clientes que se han pintado las uñas por experimentar, por salir de su zona de confort, del que dirán y es un estilo”, dice Cristian Pino.

Andrés Felipe Hoyos Ramírez hace un mes se hizo su primer diseño de uñas. “Lo hago por tener mi propio estilo”.

Santiago Milán narra: "Lo más extraño son las serpientes lo hago porque tengo un estilo de tatuajes y se presta para continuarlos, me gustan las temáticas oscuras”.

“Lo que me llevó a tomar la decisión fue cuando me tatué la mano, empecé a ver muy blancas las uñas y empecé a ponerme diseños, sigo muchos tatuadores y personas que tienen la mano tatuada y deciden pintarse las uñas”.