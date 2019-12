Perdió la vista, pero su potencial está en su voz

ALBEIRO RUDAS

LA PATRIA | ANSERMA

Perder la visión no fue un impedimento para que Julio César Bohórquez Guevara regresara a los medios de comunicación de Anserma después de laborar en el sector privado. Está al frente de la sección deportiva del Noticiero El Informador de Occidente y los fines de semana del programa Lo mejor del pop latino. Ambos de la Emisora comunitaria Anserma Cultural.

"Me detectaron un tumor cancerígeno en el cerebro en noviembre del 2017. Sentí que la vida se me apagaba por los pronósticos del neurocirujano. Después de una cirugía y un mes de recuperación perdí la vista, pero esa oscuridad me impulsó a buscar nuevas oportunidades y así llegué a la emisora", dijo el hombre de 42 años.

Bohórquez Guevara cuenta con una amplia labor en los medios. Por años presentó el noticiero que emite diariamente la Corporación Cívica Progresar, administradora del sistema antena parabólica y del canal local de noticias, y en radio también se destacó con programas.

Su madre, su soporte

Según él, su madre, Libia Guevara, es su soporte para aprender a vivir en un mundo oscuro. En ocasiones sale a caminar apoyándose en la espalda de su madre y solo se detiene para saludar a algún conocido o tomar un tinto.

"Me conseguí una aplicación para mi celular que me dice en voz alta quién me llama y así mismo hago mis llamadas. Es importante evidenciar la discapacidad visual, pues se tiene más conocimiento de la cognitiva. Por ejemplo, en nuestro municipio no hay andenes para ciegos es difícil acostumbrase a los sitios llenos de obstáculos, pero aún así no decaigo en las adversidades".

Añadió que para desplazarse de su casa hasta su lugar de trabajo un taxi lo recoge y regresa solo con ayuda de ciudadanos y taxistas para que su jovial voz siga alegrando, a través de la radio, los hogares de la Abuela de Caldas.

Curso de baile

Julio César Bohórquez Guevara quiere realizar un curso de baile y no descarta, a futuro, recuperar la visión. "Algunos residuos del primer tumor me han obligando a regresar a las terapias y quimioterapias, pero confío en que sea por corto tiempo".