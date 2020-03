Paula Cuéllar descubre a Meridia

Fernando-Alonso Ramírez

Paula Cristina Cuéllar Soares vive en Manizales, es palmireña, estudió en Holanda y es profesora de materiales en la Universidad Nacional, sede Manizales. Antonia es una geóloga suramericana, viaja por el mundo y busca un material especial. La primera es la autora de Meridia; la segunda, su protagonista.

La escritora crea un mundo de seres diferentes, los meridios, que vivieron con los humanos muchos años y son iguales a nosotros, solo que tienen un gen distintoe y han desarrollado tecnologías que en nuestro mundo aún son ciencia ficción. Una obra de aventura y fantasía, bien escrita.

- ¿De dónde sale la idea de crear un mundo?

Ese mundo me empezó a llegar de a poquitos. No es que yo haya tenido que sentarme a inventármelo todo, sino que me fue apareciendo. Es una serie de impresiones que tuve en mi vida. Estuve cinco años fuera del país, en un lugar con una lengua que uno no entiende, pero también me impresionaron muchos autores que leí, que también habían hecho eso. Todo se unió para que se mundo se fuera formando en mi cabeza.

- Pienso en Antonia, el personaje central de esta historia, que viaja a territorios extraños, que va en busca de un material ¿Hay mucho suyo en Antonia?

Bastante, ella tiene varias cosas que yo le quise dar, pero también tiene otras que uno quisiera tener. Antonia es geóloga, profesión porque me fascina, a la que nunca le dediqué tiempo, pero en la Universidad yo enseño ciencia de materiales y eso es como un abrebocas a esa ciencia.

- Hay otro personaje que es impresionante, pero al tiempo asustador y conmovedor. Es Kayla, un producto de la inteligencia artificial, lo sabe todo y lo controla todo.

El diseño de Kayla es muy favorable, ella en su programación tiene muchas restricciones, es más una manera de aliviar la rutina de los meridios. Fue para mí uno de los personajes que más me gustó escribir. Tratar de imaginarme que haría, qué podría hacer y qué no.

- ¿Qué es Meridia y por qué está en el lugar en donde ubica este territorio de cuatro países?

Meridia es un archipiélago formado por cuatro islas, la historia sucede en una de ellas, la ubico cerca de la isla de Pascua. Empecé a mirar en este planeta dónde podía poner este mundo tan grande y, pues claro, al ver el Océano Pacífico en el mapa, le da a uno mucho espacio. Fue el lugar perfecto para este mundo que queremos ocultar.

- Los meridios tienen un gen, no necesitan hablar tanto, porque sienten lo que la otra persona, pero claramente habrá personas que usted conozca que tienen el don de la emoción del otro.

La inspiración vino más bien de todo lo contrario, me cuesta mucho leer a las personas, me cuesta entender indirectas, si me hacen señas yo no entiendo. Cuando uno escucha que el amor y la amistad deben fluir, a mí me parece supremamente difícil lograrlo, porque nosotros siempre tenemos como una fachada, una apariencia, ni siquiera se hace por mal, sino que se acostumbra. Como cuando uno se da tremendo golpe y le preguntan si está bien y uno dice que sí, pero se sigue sobando, demostrando que está adolorido. Estamos acostumbrados a decir una cosa diferente a la que sentimos. Me parece supremamente difícil cómo llega uno a relacionarse con otra persona, si está adivinando todo el tiempo. Los meridios son como el eslabón perdido, que es lo que me permite decir sí hay una manera de que una relación fluya más fácilmente, si ellos pueden percibir los sentimientos, no se tiene que andar con apariencias de nada.

- Les tienen miedo a los humanos...

No es miedo, es como desprecio. Nosotros compartimos muchos siglos con esta civilización, pero por inconvenientes, ellos decidieron apartarse, armar su civilización y han seguido su evolución y desarrollo, considerándonos las personas más violentas del planeta, tengo una protagonista humana que llega a enfrentarse a esa civilización.

- Aquí hay aventura y también ciencia ficción, y me gusta que no tiene que ser hecha en Gringolandia o en los países del norte de Europa, sino que Antonia es una suramericana que habla en español, aunque habitante del mundo.

Es como destacar las raíces. Hemos leído de muchas superheroínas y muchas supermujeres europeas o de Estados Unidos, pero aquí también tenemos mujeres muy verraquitas. De las primeras cosas que tuve claras es que ella era suramericana, de hecho la pensé como colombiana, no lo quise poner explícito para darle cabida a toda Suramérica. Tenemos también supermujeres aquí.

- ¿Cómo fue el proceso de conseguir editor?

Fue de altos y bajos, de alegrías y de lloradas por igual. Escribí ese libro para mí, no pensé que llegara a ser publicado y menos por una editorial. Cuando lo terminé y pasó el escrutinio de mi familia, ellos me motivaron a sacarlo al público, pero claro la relación con las editoriales es muy duro. Yo me lancé a una primera autopublicación y traté de cautivar a algunas personas. Estuvo un año así, hasta que lo descubrió Penguin Random House, que ahora tiene los derechos de la trilogía.

- ¿Por qué trilogía?

No la pensé como trilogía, pero la historia la escribí en cuatro momentos importantes. Cuando ya fue la hora de publicar, no podía mandarlo todo porque era costoso. Decidí publicar el primer momento; el segundo momento quedó para el segundo libro y el tercero y cuarto momentos serán la tercera parte. La línea de tiempo no se interrumpe, es continua.

#HablemosDeLibros

- ¿Cuál es el libro que recuerda haber leído como el primero?

Que me haya marcado, cuando en el bachillerato yo conocí a Agatha Christie.

- De qué autor cree haberlo leído todo.

De ninguno.

- ¿Cuál ha sido ese libro o autor de culto con el que definitivamente no pudo?

¡No!, tengo varios que no me gustaron, pero no los vamos a echar al agua.

- El libro que la sorprendió, que resultó ser diferente de lo que creía.

Cuando llegué a Holanda, un país en el que están leyendo desde que nacen, en donde todo el mundo tiene un libro, eso se pega. Para mí eso fue fascinante, allá conocí la literatura de fantasía, allá leí a Tolkien, cuando le vi esos mapas, esas diferentes razas, eso fue fascinante. A raíz de él conocí otros autores de fantasía. Esos autores que armaban un mundo desde cero me impactaron.

- Un libro que siempre recomiendo.

Hace poco me recomendaron Persona normal, de Benito Taibo, me pareció muy chévere porque habla de libros, tiene su biblioteca. También recomiendo para los que no se han leído la saga de Rowling (Harry Potter), que lo hagan, eso es cultura general para conocer otras maneras de escribir. Hay varios, pero a quemarropa es muy bravo.

- ¿Tiene alguna rutina para escribir?

Cuando empecé a escribir el libro, mis niñas estaban más chiquitas, entonces tocaba por la noche. Casi siempre escribo por las noches. Me toca coordinarlo entre ser mamá y las labores de la universidad.

- ¿Qué está leyendo en este momento?

A Sarah Maas, autora estadounidense de literatura fantástica, de la que estoy leyendo dos sagas: Trono de cristal, y la otra, Una corte de rosa y espinas. Ahí empecé y me ha gustado mucho.

Meridia ya se consigue en las librerías del país.