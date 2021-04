Nomadland reunió las tres mejores categorías del Óscar

EFE / LA PATRIA / LOS ÁNGELES

El pronóstico no falló en la noche de la edición 93 de los Óscar. Nomadland se convirtió en la película más premiada con tres galardones: mejor cinta, mejor dirección (Chloé Zhao) y mejor actriz (Frances McDormand).

La realizadora china Chloé Zhao, la segunda mujer en toda la historia en anotarse el Óscar de mejor dirección (la primera fue Kathryn Bigelow por The Hurt Locker, 2008), dedicó el premio a la mejor película a la comunidad de nómadas que retrata en esta cinta y que conoció en sus largos viajes por carretera durante el rodaje. "Gracias por enseñarnos el poder de la resiliencia y la esperanza, y por recordarnos cómo es la verdadera bondad", aseguró.

Por detrás de este aclamado retrato de las ruinas del capitalismo en EE.UU., que era la gran favorita en los Óscar tras arrasar en la temporada de premios de Hollywood, se situaron varias películas con dos estatuillas por cabeza.

Otros ganadores

The Father consiguió dos premios: mejor actor (Anthony Hopkins) y mejor guion adaptado (Florian Zeller). Ma Rainey's Black Bottom también hizo doblete con los premios de mejor vestuario y mejor maquillaje. Esta última una categoría en la que fue reconocido el español Sergio López-Rivera.

Otro par de galardones se embolsó Sound of Metal con mejor montaje y mejor sonido, un apartado donde fueron galardonados los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés.

Otras películas con doble estatuilla fueron Mank (mejor fotografía y mejor diseño de producción), Soul (mejor película de animación y mejor banda sonora) y Judas and the Black Messiah (mejor canción por "Fight for You" y mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya).

Por otro lado, la surcoreana Yuh-Jung Youn consiguió el premio a la mejor actriz de reparto, la película danesa Another Round se proclamó mejor cinta internacional y My Octopus Teacher se coronó como mejor documental.

Dónde ver

*En Manizales Cinépolis anuncia entre sus próximos estrenos la película Nomadland, pero no especifica fecha. Cinecolombia también la tendrá en la lista de su reapertura el próximo primero de mayo junto con The Father.

*En Netflix podrá ver Mank, The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago), Ma Rainey's Black Bottom (La madre del blues) y Pieces of a Woman (Fragmentos de una mujer). El documental chileno, El agente topo, también lo encuentra en esta plataforma.

*Soul y Onward, nominadas en la categoría mejor película de animación puede verlas por Disney Plus

*Por Amazon prime video puede ver Sound of Metal y Borat Subsequent Moviefilm.