"No veo el primero que llegue para reemplazar a un Rey del Despecho", dice el Charrito Negro.

Nació en Ceilán (Valle del Cauca), el 15 de febrero de 1962. Es el menor de 3 hermanos, de familia humilde y trabajadora. Su niñez transcurrió en las labores del campo y la asistencia a los centros educativos de la pequeña población, con el deseo de convertirse en figura de la música.

-Ha realizado 19 giras a Europa, 16 a Estados Unidos, 6 a Venezuela, 3 a Aruba, 4 a Canadá, 2 a Costa Rica, Perú, Ecuador y Chile. Ganó 2 discos de oro, 1 de platino, el premio Nuestra Tierra RCN con la mejor canción, Quererte fue un error.

Es el artista de música popular, el Charrito Negro, que habló con Q'HUBO.

-¿Cuál es la historia de su último lanzamiento, de dónde sale Amiga Botella?

La otra semana haremos el video. El hombre presiente que ella ya no lo tiene en cuenta para nada y se imagina que tiene otro. Eso pasa cuando la mujer cambia con uno, cuando ya no me quiere. La botella sigue siendo la amiga, la que está al lado de uno.

-¿Qué se viene este resto de año para el Charrito?

Muchas presentaciones y una gira por Canadá. A principios de año estuve con Luis Alberto Posada en otra gira.

-¿Cuántos años ya en la música popular y cuál es el secreto para mantenerse vigente?

Profesionalmente unos 37 años, pero desde niño aprendí a tocar guitarra y otros instrumentos. Mi vida siempre fue en el campo y luego me fui yendo para el pueblo, hasta que me gané un concurso y empezó el remoquete del Charrito Negro. Fui serenatero, cantaba en las escuelas, en las cantinas, hasta que pude grabar mis primeros temas. Cuando el maestro Posada montó su propio sello, me abrió las puertas. La constancia es la clave, componer, grabar, compartir con los medios y con la gente.

-¿Cuál es el tema que más le llega al corazón y que no puede faltar en el repertorio de un concierto?

Muchas, pero hay una que es la niña mimada, Cuestión olvidada. Pero Quererte fue un error partió la música popular en dos.

-¿A quién tiene que agradecerle por todo lo logrado?

A mi Padre Creador, a Luis A. Lozano que creyó en mí, a Evelio Gil que me grabó el primer 45 y a una persona que está en las alturas: Antonio Ángel, que me llevó de la mano a Caicedonia para que me colaboraron. Luego Israel Motato.

-¿Le cerraron las puertas alguna vez?

Fui afortunado en esa parte, grabé con varios sellos, hasta que monté el propio, Discos Víctor.

-¿Dónde fue su primer concierto, cuánto su primer pago?

En Sevilla, como $40 mil, lo hice con mucho amor y cariño.

-¿Qué meta le falta por cumplir?

No soy muy exigente, he recorrido países, llevo 45 giras internacionales. Ahora quiero sacar adelante a mis hijos como artistas, van bien encaminados. Me gustaría estar en Jerusalén.

-¿De qué se arrepiente en la vida?

No de nada, hay que soñar en lo que uno crea que puede alcanzar.

-¿Algún consejo para los nuevos artistas?

Ser muyyy humildes, respetar al público, a los medios, que primero sean personas, antes que artistas.

-¿Lo más loco que le ha tocado vivir?

Un concierto privado en una finca en Buga. Resulta que me caí a una piscina llena de flores, a las 4:00 de la mañana,

Donde empezaba se creía que era vidrio. La gente bailaba alrededor y ya un artista salsero había caído allá. Con una seguidora, en España, salí y una muchacha se me tiró, me jalaba la ropa, los zapatos, se fueron a sacarla, paré el concierto y le pedí a seguridad que no me la fueran a lastimar. A los fans hay que respetarlos. Después estuvo en Colombia y me dio un detalle.

-¿Aún va al campo?

Claro, tengo una finca en el Quindío donde sembré café y varios productos. Me fascina. Soy del campo.

-¿Qué pasó realmente con el concierto de amor y amistad en Manizales?

Me dolió un poco por la gente, público muy agradecido. Los empresarios se pusieron a meter un montón de artistas y no les alcanzó ni el tiempo, ni la noche y dejaron a los que empezaron con salidas largas y a mí me mandaron prácticamente a cerrar. Muy delicado, salí y canté unas tres canciones con otro colega, no salí ni con mi grupo, para demostrar que sí estaba allá, llegué incluso de Medellín como a las 5:00 de la mañana. Al público de Manizales lo respeto mucho.

-¿Algún anécdota en especial que recuerde con el público de Manizales y/o Caldas?

Los llenos en la Plaza de Toros y en el Estadio, el público se entrega.

-No podemos dejar de preguntar qué dejó en su vida Darío Gómez

Un gran representante del despecho, al que me le quito el sombrero y lo haré siempre. Tuvimos muchos mano a mano, tripletas, giras por Estados Unidos. Cuando tuve un grupito para dar serenatas o cantar en bares, interpretaba música de él. Un referente en todos los sentidos.

-¿Quién es el sucesor del rey del despecho o el nuevo rey del despecho?

Respeto mucho a los nuevos artistas, que son muy buenos, pero no veo el primero que le llegue para reemplazar a un Rey del Despecho.

-¿Cómo fue su experiencia con la producción de Telecafé?

Muy bonita, un orgullo que le saquen a uno la historia, falta mucho más, conté mucha historia, la recortaron y quedó de nueve capítulos. Es la historia de un muchacho que lucha por llegar a lo que es ahora. Se ha hablado de una película, pero estamos revisando el tema monetario.