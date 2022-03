Muerdo y la banda tributo a The Beatles se toman la escena musical en Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

Muerdo nació en Murcia (España) y su música ya recorre países de América como Chile, México, Argentina y Colombia. De este último ya visitó Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y hoy estará en Manizales, específicamente en el Teatro El Escondite, para ofrecer dos conciertos como parte de su gira 10 años de flores, viento y fuego.

Una retrospectiva musical y un viaje a lo largo de esos años es como Pascual Cantero (su nombre de pila) describe el concierto que dará a las 9:00 p.m. "Esta gira comenzó el 25 de febrero en Asunción (Paraguay) y el público disfrutará de un concierto que repasará los cinco trabajos discográficos que hasta el momento he publicado", dijo.

Su vínculo con la música lo heredó desde pequeño al ver tocar a su abuelo guitarra y acordeón. Asimismo, sus padres le inculcaron el amor por las letras y los sonidos, y por ello, es emocionante para él que se hayan agotado las boletas para su concierto en Manizales y "a petición popular hemos abierto una segunda función a las 10:00 p.m.".

Foto | Tomada del Instragam del artista | LA PATRIA

A muerdo pueden encontrarlo en Instagram como @muerdomusica.

Rozalén, Kanka y Juanito Makandé son algunos artistas españoles con los que Muerdo ha colaborado. Con la española, por ejemplo, interpretó Lejos de la ciudad, un tema que, según Muerdo, no puede faltar en su repertorio así como Semillas o Canto para el que está despierto, canción con la que manifestantes en Chile se identificaron e incluso usaron parte de su letra para protestar en contra del gobierno de ese país.

Al culminar la gira "saldrá publicado un álbum que repasará también algunas de las canciones más icónicas de estos trabajos. Es un disco que estamos sacando mes a mes, del cual ya tenemos dos adelantos y vienen con colaboraciones de compañeros de Hispanoamerica que se quieren sumar a esta celebración", manifestó.

Añadió que el castellano es su herramienta de trabajo y que, más allá de lo musical, le da la posibilidad de expandirse por el mundo. "Vamos a estar en 10 países de América Latina, 27 fechas. Estamos muy felices. Somos una gran comunidad hispanohablante y es maravillosa". El ingreso de la boleta es de $50 mil.

Banda tributo a The Beatles

Foto | Cortesía | LA PATRIA

Por lo menos dos horas deberá destinar para ver el show del tributo a la banda The Beatles mañana (8:00 p.m.) en el Teatro Los Fundadores. En el 2008 nació The Beetles en Buenos Aires (Argentina) por un productor que seleccionó a los mejores imitadores e intérpretes de cada Beatles. Según Yoel Maverick, quien personifica a Paul Mccartney, desde ese momento se pusieron en la tarea de tratar de conseguir los mismos instrumentos, es decir, "la misma marca, el mismo modelo, la misma ropa y los amplificadores para que la gente tuviera el show más fiel The Beatles", dijo.

Durante el concierto interpretarán por lo menos 40 canciones de distintas épocas, tendrán varios cambios de vestuario , de instrumentos y habrá interacción con el público.

Recordó que en las primeras presentaciones tocaba con la mano derecha y "a la gente le parecía bien, pero Paul Mccartney es zurdo. Así que tuve que aprender a tocar al revés. Eso es como aprender a escribir con la mano izquierda y debía hacerlo porque el fan de verdad percibe esos detalles".

Añadió que por medio de un canal de televisión en Brasil cumplieron el sueño de conocer a Paul, al elegirlos para divulgar un show de él en Porto Alegre. "Nos hospedamos en el mismo hotel, pudimos entablar un diálogo con él, recibió un CD nuestro y nos dijo que éramos una de las mejores bandas tributo que había escuchado. No es una persona a la que le gusten las bandas tributos, porque prefiere que hagan cosas propias", anotó.

La gira la comenzaron en octubre pasado en Argentina, llegan a Colombia y en abril estarán en Brasil. Entre las canciones que no pueden faltar están Hey Jude, Yesterday, Let it be, entre otras, pues para Yoel, The Beatles tiene una particularidad y es que de un disco de ellos, todos los temas son conocidos.

Bolerería

Boletas en mitaquilla.com.co (Platea: $90 mil, Luneta: $70 mil y Palco: $60 mil)