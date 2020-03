Mirada de un manizaleño aislado en Francia

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Los franceses están saliendo de su época de invierno. Les prohibieron saludarse de doble beso (uno en cada mejilla) algo normal en su cultura y les ordenaron resguardarse en sus casas. La situación no es ajena para los habitantes de 173 países, incluido Colombia, a los que ha llegado el coronavirus.

Juan David Romero es un manizaleño que lleva en Francia más o menos un año. Trabaja editando videos para Médicos Sin Fronteras y, aunque la mayor parte de su labor la puede hacer desde su casa, el permanecer todo el tiempo en medio de cuatro paredes no le ha sido fácil, sobre todo porque no puede filmar con su cámara las tomas que necesita para sus documentales.

¿Cómo era un día normal antes de la pandemia?

Como el de todas las personas. Salir a trabajar, hacer compras, ir al médico. Me gustaba mucha pasearme por los parques de la ciudad y caminar por el río Sena. Básicamente esos eran mis días. A veces iba a la oficina, me gusta ir, pero el estar todo el día en la casa cambia muchas cosas. Uno se despertaba, se bañaba, se vestía y salía. Ahora si uno quiere se baña o trabaja en pijama desde la sala. Todo es diferente y un poquito aburridor en ese sentido.

¿Qué medidas implementan en Francia para evitar contagios?

Estamos en aislamiento. No podemos salir excepto para comprar comida, ir al médico, si cuidamos personas mayores o enfermas y para sacar la mascota. Antes de salir, debemos llenar un formulario para lo que sea que vayamos a hacer y portarlo para que la Policía no nos multe por evadir las normas, pues las sanciones son de por lo menos 125 euros. Además, el país cerró fronteras y no permite el ingreso ni salida de vuelos a no ser que en ellos haya franceses que quieran regresar. Todo esto es para evitar que los hospitales se saturen.

¿Qué más hacen?

Están siendo muy estrictos con que la gente no salga, no se toque y decretaron que todo tipo de empleo debe convertirse en teletrabajo y, a los que no puedan, les exigen a las empresas adecuar el ambiente para que la gente esté mínimo a un metro de distancia. Por ahora no hay restricción en el transporte público para que las personas enfermas se movilicen y acudan al hospital. El presidente se preocupa por los adultos mayores y por eso para quienes vivan solos, no tengan hijos, ni nadie que los cuide, dispuso de organizaciones que estén pendientes de ellos. También decretó que ciertos negocios no pagarán luz ni electricidad para que no se afecten más.

¿Culturalmente cómo cambió la dinámica en París?

A la gente le encanta salir a los parques. Algo muy cultural es que los amigos se reúnen, compran una botella de vino, pan, diferentes tipos de quesos, llevan vasos y se sientan en parques o ríos a compartir, ahora no lo pueden hacer. Pienso que como no está permitido saludar de beso, sus costumbres cambiarán y la gente lo dejará de hacer, lo cual es triste, porque no sabemos esto cuánto dure. Primero estábamos asilados por dos semanas y prolongaron el tiempo dos semanas más, es decir, un mes en las casas sin ir a cine, a tomar un café con un amigo, sin ir al parque, ni al centro de la ciudad.

Como director de cortos ¿cómo se han afectado sus proyectos?

Toca esperar que el mundo se mejore. Justo ayer participaría en un Festival de cine en Túnez que obviamente fue cancelado. Allí presentaría un cortometraje que dirijo y que trata de un refugiado Lgbti que es bailarín de danza árabe. En una universidad de Francia iba a proyectar mi primer corto (Paraíso Inquebrantable) con el que estuve en Manizales y participé en varios festivales de cine para la migración global así como en Estados Unidos y en Francia durante un festival de admistía internacional. Además, me prolongaron el permiso de trabajo por seis meses así que pienso que los países se preparan para algo largo.

Hay personas que no se toman el virus en serio ¿qué les recomienda?

Es triste que en Colombia el presidente no se tome la situación en serio. Debió cerrar el aeropuerto mucho antes. Veo a Colombia como veía a Francia hacía una semana. Empezaron con uno que otro caso, decían que todo estaba bien, cerraron restaurantes y a la semana ya había 100 casos de coronavirus y la situación empeora. La recomendación es no tocarse, lavarse las manos por lo menos 20 segundos, cada que toquen algo en la calle no llevarse las manos a la cara, sino lavarse de nuevo y toser sobre el antebrazo. Según estudios, el virus permanece varios días en la superficie dependiendo del material sea madera o metal.

¿Cómo está su familia en Manizales?

Me siento un poco preocupado porque tanto tiempo encerrado debe ser duro, pero como dicen por ahí a nuestros abuelos les tocó huir de la guerra, vivirla y a nosotros solo nos piden que estemos en la casa. Pienso en mis abuelos porque este virus es fatal para ellos que están entre los 80 y 84 años. Hablé con mi familia y me contaron que ya el toque de queda es obligatorio en todo el país lo cual es bueno para proteger a los adultos mayores. A mis familiares les dije que no toquen a mis abuelos y se laven las manos constantemente.

En Manizales no se consiguen tapabocas, en Francia es igual?

En Francia prohibieron la compra y los sacaron de las farmacias para guardarlos para los hospitales porque la gente compraba 20 o 30 tapabocas para una casa en la que viven tres personas y no es justo porque las enfermeras y demás personal médico los necesitan más para no contagiarse, estar sanos y prestar sus servicios a los que tengan el virus.

"Hay que cambiar el modo de vivir. No tocarse ni saludarse de beso ni con la familia es duro, pero así tiene que ser. Por no pasar la pena y saludar de mano a la gente cometemos un error. Los casos están disminuyendo porque las personas no salen de sus casas y eso es fundamental para no saturar los centros de salud".

Según el mapa de coronavirus de la Universidad Jhons Hopkins, hasta ayer Francia ocupaba la casilla número siete con 16 mil 44 casos confirmados, 13 mil 144 activos, 2 mil 200 recuperados y 674 muertos.