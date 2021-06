MiPrimeraVezEnLP: Más allá de ser periódico de mi casa es el periódico de mi alma, Antonio María Flórez

La primera vez que salí publicado en LA PATRIA recuerdo que fue más o menos a finales de septiembre o principios de octubre de 1980, estaba estudiando medicina en la Universidad de Caldas, ya escribía y había ganado alguno que otro premio, pero me habían comunicado que era finalista en un premio relativamente importante en Argentina y tenía que viajar a Buenos Aires a la ceremonia final, había mandado tres poemas y presumía que había ganado con uno de ellos, era un poema como de corte erótico. A través de Álvaro Gartner nos contactaron con una persona vinculada a LP que era Valentina Marulanda, ella me hizo una entrevista bastante larga en tiempo, me pidieron un poema y la entrevista salió destacada en páginas interiores, en una página impar hacia la zona media alargada con la foto y el fragmento del poema, la verdad es que me emocioné mucho, porque era la primera vez que me publicaba LA PATRIA, fue muy satisfactorio porque hizo que se me reconociera al interior de la Universidad y que alguna gente en Manizales me señalara por haber salido en el periódico; en aquella época era muy leído y salir ahí era sumamente prestigiante.

A partir de ahí yo empecé a tener una relación bastante cercana con el periódico, hasta que me vinculé como corresponsal en Marquetalia, gracias a que Álvaro Gartner se vinculó como jefe de corresponsales y eso vino a ser como en 1984 o 1985 más o menos, estuve de corresponsal bastante tiempo hasta que me fui a vivir a Brasil a estudiar. Estoy muy agradecido con LA PATRIA, porque siempre ha estado muy atenta al decurso de mi carrera profesional y literaria, no solamente es el periódico de casa como es el lema, LP más allá de ser periódico de mi casa es el periódico de mi alma.

¿Cuál era ese sentimiento de verse publicado en LA PATRIA?

Siempre verme publicado en un libro, salir en la radio, salir en la televisión siempre me produce una sensación de extrañamiento, siempre digo: ¿ese soy yo?, ¿eso fue lo que yo dije?, ¿eso fue lo que quise decir?; muchas veces no me reconozco en lo que sale ahí, porque de pronto uno tiene una imagen muy distinta de sí mismo. Además, me genera una cierta preocupación porque yo no quisiera equivocarme o arrepentirme de lo que he dicho en algún momento, no me gusta contradecirme.