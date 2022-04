Luis Felipe mostrará al desnudo técnicas de supervivencia

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Luis Felipe Giraldo Mejía es un manizaleño, de 41 años, que cambió por 21 días sus comodidades e incluso se despojó de su ropa para arriesgarse a vivir una experiencia al desnudo en medio de la región selvática del Vichada.

A esa aventura se sumaron otras nueve personas, provenientes de México, Argentina y Colombia, para hacer parte del reality Supervivencia al desnudo Latinoamérica, que se emite por el canal internacional Discovery Channel.

Durante siete capítulos, este publicista demostrará si será capaz de sobrevivir a la intemperie, en un hábitat que es frecuentado por pumas, jaguares, anacondas y cocodrilos. La transmisión es cada jueves a las 9:00 p.m. y el primer episodio fue el pasado 21 de abril.

LA PATRIA dialogó con Luis Felipe para conocer más de su participación y de lo que espera de esta vivencia.

Sin miedo

-¿Qué lo motivó a participar?

Las ganas de probarme a mí mismo. En mi caso la supervivencia ha sido algo muy importante en mi vida porque lo he practicado, estudiado y enseñado durante muchos años. Era de alguna manera la oportunidad perfecta de probar qué tanto sabía. Y obviamente era una oportunidad gigante de participar en uno de los programas más importantes de Discovery Channel.

-¿Tiene conocimiento de técnicas de supervivencia?

Sí, desde muy pequeño mi gusto por estar al aire libre, acampar, explorar y utilizar herramientas de corte era lo que más me llamaba la atención y lo que quería estar haciendo siempre. Con los años se me fueron presentando oportunidades de conocer personas que sabían mucho del tema haciendo que el interés creciera. Hice varios cursos en diferentes partes del mundo y me dediqué a estudiar la literatura existente acerca de este tema. Hace más o menos 15 años empecé a dictar cursos de supervivencia como otra forma de trabajo y en ese momento me di cuenta de la seriedad con que veía el tema. Hasta ahora siento que soy un estudiante con ganas de aprender cada día más.

-En una experiencia de este tipo ¿qué le podría preocupar o causar angustia?

Creo que todos llevamos muchas expectativas que se exacerban con la misión de sobrevivir los 21 días. Eso crea una angustia constante en el juego de "cuánto me arriesgo por conseguir algo que necesito". Cuando veía el programa entendía que había muchos riesgos, pero solo cuando los viví me di cuenta de que los riesgos eran aún mayores y que realmente una mala decisión podría no solo acabar con el reto, sino ponerlo a uno en una situación límite.

-Si le hacen de nuevo la propuesta, ¿lo haría otra vez?

No lo pensaría ni un segundo. Durante este reto aprendí mucho más de mí que lo que había conocido en todos los años de mi vida. Mi mente y mi cuerpo fueron puestos al límite y poder controlar esos momentos me hicieron sentir realmente el valor de la vida. El nivel de vulnerabilidad que empieza desde estar desnudo y no tener ninguna ayuda posible te hace entrar en un nivel de autosuficiencia bastante difícil, pero que al final es muy gratificante

Desde la producción

La producción se ubicó en diversas zonas del Vichada, parte de la gigantesca cuenca del río Orinoco. Son 50 km2 de sabana intertropical donde las temperaturas alcanzan los 49ºC durante el día y pueden descender a 19ºC en la noche. Supervivencia al desnudo Latinoamérica es una producción de Nippur Media para Discovery Channel. Michela Giorelli es la productora ejecutiva y los supervisores de producción son Rafael Rodríguez y César Muñoz para Discovery. Gerardo Brandy está a cargo de la producción general mientras que Marcelo Schlimovich y Rachel Maguire son productores ejecutivos en nombre de Nippur Media.

Los otros participantes

México: Fernanda (31 años, bióloga marina), Paola (34 años, deportista de aventura), Alfredo (39 años, surfista profesional y empresario ecoturístico), Pablo (24 años, estudiante de ingeniería ambiental y arquero profesional), Cristal (25 años, comunicóloga) y Juan Pablo (36 años, químico clínico e instructor de deportes de aventura).

Argentina: Ignacio (31 años, entrenador personal y yogui) e Isabela (27 años, cocinera vegana).

Colombia: María Victoria (35 años, empresaria de vinos) y Luis Felipe Giraldo (41 años, publicista y ganadero).