Los Montañeros, entre las tendencias digitales del 2020

De los 190 canales de Youtube en Colombia que superan el millón de suscriptores, según la plataforma, uno es de creadores manizaleños: Los Montañeros.

Esta familia conformada por los esposos Socorro Vargas y Oswaldito Giraldo, y sus hijos Alejandro y Alexander generan contenidos de humor a través de tradiciones colombianas. Su originalidad los ha llevado a crecer en las redes sociales y a ser tendencia. El 14 de marzo del 2020 recibieron el premio India Catalina a Mejor influencer con contenido audiovisual digital.

* El 12 de noviembre 2012 crearon el canal.

* El 18 de marzo del 2017 subieron el primer video: cuando pagas el gimnasio, pero no vas, 265.233 vistas (a corte del 6 de enero del 2021).

* 1 de julio del 2017 subieron el video Mamá Enojada, una broma que los hijos le hicieron a Socorro. De sus primeros contenidos virales: hasta el momento alcanza 1.666.199 visualizaciones.

* 387.469.033 visualizaciones con 261 videos.

* 158 videos superan el millón de visualizaciones.

* El coroteo 3, noche de terror con 4.788.886 visualizaciones, es su contenido más visto en el 2020.

Durante el Brandcast 2020 de Youtube, Los Montañeros se destacaron en el Top 10 de Creadores más vistos en Colombia, obtuvieron el segundo lugar, después de TheDonato, un youtuber venezolano enfocado en videojuegos.

Los Montañeros compartieron su logro más reciente en la plataforma: recibieron el botón o placa de oro por el millón de suscriptores. En su video agradecieron a sus seguidores y se comprometieron a seguir generando contenido. “Lo que vale es el millón de personas que están ahí con nosotros... gracias por estar desde el principio, por seguir nuestras historias”.

La familia reconoció que a pesar de las dificultades del 2020 por la pandemia, este año ha sido crucial para su crecimiento, en marzo contaban con 100 mil suscriptores y en diciembre alcanza el 1 millón 200 mil. Entre sus metas está expandir su entretenimiento a otros países latinos.

En Facebook alcanzan los 5 millones 800 seguidores

En Instagram cuentan con los 2 millones 700 mil seguidores.

