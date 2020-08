Listo el protocolo para cine y teatros, falta aplicarlo

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

Las carteleras de cine de las tres salas de la ciudad están suspendidas desde marzo. El martes el Ministerio de Salud presentó los protocolos de bioseguridad para la reapertura de estos espacios, así como para los teatros y autocines a través de la Resolución 1408 del 2020.

Sin embargo, la noticia para unos es buena porque ayuda a la reapertura económica, mientras que para otros simplemente no ayuda en nada.

La cinéfila Valentina Sierra, por ejemplo, manifestó que no tiene ningún sentido ir al cine si no está permitido consumir crispetas. “Qué gracia tiene. Para eso me quedo viendo Netflix en mi casa. La verdad la noticia no me gustó”, dijo.

Para Leonardo Pineda, crítico de cine y columnista de LA PATRIA, se debe esperar porque el cine no está hecho para tener un distanciamiento. “No hay contenidos. Qué van a mostrar si los distribuidores no quieren arriesgarse a presentar películas porque les da miedo de que no haya recaudos. Además, no hay publicidad de películas y el mercado está quieto”, dijo.

Añadió que lo bueno de este entretenimiento es ir en compañía de un amigo, de un familiar o de la pareja para disfrutar de una película, pero con los protocolos esto tampoco se podría hacer, porque estará distanciado de su acompañante.

“Esto es un experimento. Sería una actividad solitaria y triste, y por ello, no asistiría en estas condiciones. Prefiero esperar y seguir viendo cine desde casa a través de plataformas digitales”, anotó.

A la espera

El Consejo Departamental de Cine, en representación de su presidente, Daniel Gómez, indicó que esta reapertura para la industria audiovisual y cinematográfica del país es un aliciente grande para toda la cadena de valor y en especial para el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (fondo que permite hacer y realizar cine en Colombia), porque también sufrió un impacto severo en su recaudo anual, ya que un porcentaje de la boletería está dirigido a ese fondo.

“Hay que volver a los cines para apoyar a los cineastas colombianos. Además, hay que tener en cuenta que los cines recuperarán sus cifras de audiencia entre el 2022 y 2023, es decir, que este es el momento de regresar, hacerlo de manera responsable y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad”, comentó.

LA PATRIA realizó ayer un recorrido por tres centros comerciales en donde están ubicadas las salas. En Mall Plaza no se obtuvo ingreso porque el área del cinema estaba cerrada y tampoco estaba la persona encargada. En Fundadores, Lina Gutiérrez, su gerente, afirmó que el anuncio lo toman con optimismo porque saben que marcas como Cine Colombia cumplirán con juicio los protocolos. "Ellos son los que directamente deben inscribir sus protocolos, prepararse y estar listos para el aval".

Julián Andrés Usquiano Giraldo, director del área de Mercadeo del centro comercial Cable Plaza, expresó que Cinemark ya cuenta con todos los protocolos que exige el Ministerio de Salud para tener a disposición del público las cinco salas con las que cuenta.

“Al centro comercial le beneficiaría porque ingresaría más personal guardando el protocolo. Esperamos contar con el aval porque, aunque es un decreto nacional, cada municipio es autónomo así que estamos a la expectativa de lo que defina la Alcaldía de Manizales y nos visiten. Sobre la cartelera estamos pendientes de lo que diga Cinemark”, afirmó.

Los teatros

Los teatros son otros espacios que se benefician con la media. Para la compañía de teatro Los Chicos del Jardín la noticia es positiva, pero este año continuarán con su programación virtual. "Creemos que la gente aún está muy temerosa de volver a las salas y se tardará en hacerlo”, indicaron.

Para los integrantes de la compañía de teatro Punto de Partida es bueno volver a la presencialidad, pero todo tiene un proceso. “Muchas salas de teatro no cuentan con un aforo para 100 personas. La nuestra es para 35 personas y si hacemos el protocolo recibiríamos a unas 15. Entonces si pagamos servicios, arriendo y personal eso no nos da para el sostenimiento de la sala. Es bueno que el Gobierno le ponga de verdad la mano a las salas de teatro del país que generan esparcimiento y cultura”, manifestaron.