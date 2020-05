Las maromas del Circo Gigante Moderno no alcanzaron para esquivar la pandemia

LISET ESPINOZA

LA PATRIA | MANIZALES

La gran carpa rosa del Circo Gigante Moderno que se instaló al frente del estadio de fútbol de Supía, a principios de marzo, solo alcanzó a dar ocho funciones. Estarían con su espectáculo por 20 días para migrar a otro lugar, pero el coronavirus les prolongó su estadía en el municipio caldense, los tiene varados y arrinconados en un parqueadero.

Santiago Zabala, propietario del Circo, comentó que la situación es difícil. 14 personas se quedaron sin sustento, entre malabaristas, equilibristas, payasos, acróbatas, contorsionistas, trapecistas y monociclistas. De ellos, cinco alcanzaron a salir y a llegar a sus residencias, porque contaban con moto, pero los otros nueve, incluida una menor de tres años y una gestante, cumplen dos meses viviendo de la caridad de los ciudadanos.

“Somos tres familias las que estamos atrapadas. Con los recursos que obtuvimos por las funciones del 6, 7, 8, 10, 12, 13 y 14 de marzo se pagó al personal, pero ya no contamos con plata y por eso nos vimos obligados a pedir comida. Defensa Civil, Bomberos y la comunidad nos han ayudado con alimentación”, dijo Zabala.

Una de las ayudas la recibieron de Jaruma solidaria, grupo integrado por varios jóvenes de Supía que realizan sus estudios universitarios en Manizales, quienes a través de una iniciativa recolectan mercados para donarlos a la población vulnerable y afectada por el coronavirus.

“Con la mesa de ayuda Toma lo que necesitas, dona lo que te sobre hemos entregado 80 kits de productos perecederos y no perecederos en por lo menos nueve barrios del municipio así como en la zona rural. Entre los beneficiados están la gente del circo a quienes les entregamos un mercado grande”, afirmó Juan David Vélez Tabares, estudiante de sociología de la Universidad de Caldas.

Gastos

El Circo Gigante Moderno llegó al municipio después de mostrar su espectáculo en San Pedro de Los Milagros (Antioquia). Según Zabala, las compañías circenses tienen prohibido por ley trabajar con animales y están amparadas para no pagar impuestos por la Ley 1493.

“Esa ley no se cumple. A donde hemos ido pagamos, porque los municipios nos lo exige para presentarnos. Cuando llegué a Supía pagué $1.800.000 mil por los 20 días que estaría, pero llegamos a un acuerdo y solo di $600 mil. Sin embargo, por la pandemia hice trámites para que me devolvieran la plata. Primero me dieron $250 mil y lo restante por partes. Con eso compramos agua, gas y pagamos la luz”, apuntó.

Otro gasto fue el alquiler del lugar para armar el circo. El escogido fue un parqueadero y el monto a pagar $1.000.000 por los 20 días, pero al cumplir el tiempo el dueño le pidió el sitio y se vio obligado a desmontar.

Además, al no tener cómo movilizarse, dialogó de nuevo con el propietario para que le alquilara dos celdas de espacio del parqueadero. Por cada una paga $70 mil y por consumo de luz otros $70 mil, porque el servicio es compartido.

“Estoy decepcionado. Las cosas se dañan con el tiempo. Las carpas no están templadas, no nos dejan trabajar, quedamos desempleados, no tenemos bonos solidarios del Gobierno Nacional para sobrevivir y no sabemos cuánto dure esto. El 23 de abril debía pagar el alquiler, es decir $140 mil, pero no tengo cómo hacerlo”, manifestó.

Agregó que otras compañías circenses pasan por la misma situación y que ante la contingencia creó una cuenta en la plataforma Nequi en la que la gente puede hacer donaciones voluntarias para ayudarles. “Lo hice porque al tener que desarmar la carpa la gente no sabe que el Circo Gigante Moderno continúa aquí”, expresó.

Si quiere ayudar a la comunidad del circo puede hacerlo a través de la cuenta de Nequi número 3218028382 o con la cuenta de ahorros de Bancolombia 91210254175.

La boletería era de $5 mil y $10 mil, pero las funciones no se hicieron en su totalidad, por lo que tuvieron que desmontar el circo.

En este espacio del parqueadero, las tres familias del circo armaron las carpas en las que viven y pasan la pandemia.