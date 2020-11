Las deudas que tiene el ICTM con la cultura

LISET ESPINOZA

LA PATRIA / MANIZALES

La importancia del proceso musical de la Orquesta Sinfónica de Caldas (OSC) llegó a la Asamblea Departamental. De nuevo el dolor de cabeza de la financiación fue el tema central del debate realizado ayer.

No obstante, en medio de la discusión salieron a flote las deudas que aún tiene el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM), no solo con la agrupación conformada por 53 músicos, sino con otros sectores que aportan a la cultura.

Los proponentes fueron los diputados Hernán Alberto Bedoya, del Partido Liberal, y el presidente de la Corporación, Juan Sebastián Gómez, de la U. Este último en su intervención dijo que es una lástima que todavía algunos gobernantes no entiendan el poder transformador que tiene la cultura, que sin duda el gerente encargado del ICTM, Camilo Naranjo, recibió una entidad desabastecida y que aún no se sabe con cuánto ayudará a la OSC.

Cuestionó: “Cómo puede ser que uno expide un CDT, hace un contrato y luego no tiene cómo pagarlo. Eso solo lo he visto en el ICTM y cómo no se preocupa uno por estos temas si todavía se le debe a la Universidad de Caldas $66 millones del año pasado. Entiendo que $60 millones son de la OSC, $6 millones de la Feria del Libro, a la Orquesta de Cámara alrededor de $20 millones, al Museo de Arte de Caldas $13 millones y a Batuta $60 millones, y no hay repuestas”.

Profesionales

No es la primera vez que la Orquesta está sin capital. Patricia Salazar Villegas, vicerrectora de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas, afirmó que el tema lleva años sosteniéndose con el sector público y privado de la ciudad con el fin de encontrar una estabilidad económica para la agrupación.

Destacó que quienes integran la Orquesta son músicos profesionales, varios de ellos egresados, pero formados en Europa y en Estados Unidos, garantizando así la calidad y el nivel de la Orquesta que es administrada por la U. de Caldas.

“La Universidad gestiona recursos para que funcione. Pone $100 millones para empezar el año y contratar a los músicos. Eso les garantiza más o menos un mes. Todo el año se va en firmar con Mincultura, la Gobernación y la Alcaldía, pero lo que pasa con el ICTM es bastante negativo y hay que ponerle manos a este asunto”, anotó.

Añadió que en esa búsqueda presupuestal aplican a convocatorias de estímulos y que, aunque son conscientes de que este año la prioridad es en salud por el coronavirus, la respuesta no puede ser “que no podemos hacer más en un departamento que tiene tanta capacidad en temas culturales y para una Orquesta de este nivel. Hemos pensado en que la Orquesta podría ser una corporación donde las entidades interesadas aportemos el recurso y podamos tener una viabilidad jurídica para acceder a nuevas fuentes”, dijo.

No hay garantías

Leonardo Marulanda, director de la OSC, manifestó en su intervención que durante los 32 años de vida de la agrupación se han fugado varios músicos porque no encuentran garantías ni se les ha tratado de la mejor manera.

“Me da tristeza ver músicos que han pasado por la Orquesta que no incluyen en su hoja de vida que la integraron. Es una pérdida para la Orquesta, para Manizales y Caldas que músicos en ámbitos profesionales a nivel mundial niegan haber estado aquí y no los culpo porque no se les ha tratado de la mejor manera y han tenido que irse a buscar mejores cosas porque aquí no hemos tenido con qué ofrecérselas”, aseguró Marulanda.

Sostuvo que en lo que lleva funcionando la Orquesta, como proyecto profesional, jamás han tenido más de 11 meses de contrato. Según él, han tenido años de siete, seis y hasta cuatro meses de contrato al año.

“Mantener este proyecto con músicos profesionales en estas condiciones laborales es complicado. Hoy tenemos una Orquesta que está en la élite de las mejores del país, que es reconocida y eso hace tres años no pasaba. La inestabilidad de este proyecto es un factor determinante para que los músicos se vayan de la ciudad y nutran otros procesos en donde sí se les valora”.

Pago mínimo

Para el diputado Bedoya, la Universidad ha sido padre y madre de la OSC. La ha sacado de estados críticos, ha dado contribuciones en especie, prestado sus instalaciones y no cobra por administrarla.

Expresó que después de sostener una conversación con el gerente de Inficaldas se llegó a un acuerdo de que junto con la Industria Licorera estarían dispuestos en darle a la Orquesta $30 millones que alcanzan para 15 días de actividades.

“$740 millones fue el aporte de este año. Eso dio para que funcionara hasta el 22 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy están todos manicruzados. Hay que definir el futuro de la OSC y su inmediatez. Los músicos están pendientes de que la salvemos. Me preocupa que del Instituto no escuché ninguna solución. Si vuelven a recortar los recursos como lo hicieron este año ($1. 200 millones) hay que reaccionar ante el gobernador. Mi llamado es a entidades como Emas, Confa, Chec, gremios y asociaciones cívicas a que aporten”.

Responde el ICTM

Camilo Naranjo, gerente encargado del ICTM, aseguró que actualmente discuten el presupuesto del 2021 y por eso no se atrevió a dar cifras hasta que no tenga una aprobación.

“Le daré a la ciudadanía la certeza de que el Instituto apoyará y aumentará este rubro. Los $66 millones que se le deben a la Universidad del año pasado no teníamos fuentes para pagarlos y tenemos que tener excedentes de caja. Los $90 millones comprometidos este año sí se van a pagar y tenemos la fuente de recurso para eso. Desde el instituto buscaremos mecanismos para que entidades externas aporten”.

Agregó que de manera articulada con la Secretaría de Cultura agendan una reunión con la U. de Caldas para analizar cuál será el aporte y así sostener financieramente a la OSC.

Voces

Lindon Alberto Chavarriaga, secretario de Cultura de Caldas

Para el año entrante daremos $50 millones más a la Sinfónica. Hicimos un plan de acción para que en el cuatreño lleguemos a $300 millones para la OSC e ir ascendiendo anualmente.

Diego Cardona, diputado de la coalición MIRA y Centro Democrártico

Cada vez que hay un recorte presupuestal en el departamento pagan la crisis cultura, agricultura, desarrollo social y deportes. Tenemos que respetar esos rubros haya o no problemas. Con $50 millones creo que seguiremos en las mismas.

Cifras

Según el diputado liberal Hernán Alberto Bedoya, en el 2001 el maestro Nelson Monroy presentó el modelo profesional de desarrollo sinfónico para Caldas. La idea es apoyada por el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, La Alcaldía de Manizales y la U. de Caldas. Todas se comprometen a aportar en su momento $160 millones al año, pero no todas cumplen cabalmente.

*Secretaría de Cultura

2016: $200 millones / 2017: $160 millones / 2018: $100 millones /2019: $150 millones / 2020: $150 millones

*Alcaldía (ITCM)

2016: $100 millones / 2017: $100 millones / 2018: $89 millones / 2019: $60 millones (los debe) / 2020: $90 millones

*U de Caldas

2016: $350 millones / 2017: $250 millones / 2018: $200 millones / 2019: $100 millones

Otros datos

Hernán Alberto Bedoya, del Partido Liberal, también expuso cuánto es el presupuesto de otras agrupaciones del país en comparación con la OSC.

A. Orquesta Filarmónica de Medellín: $6 mil 389 millones

B. Orquesta Sinfónica Eafit: $3 mil 500 millones

C. Filarmónica de Cali: $3 mil millones

E. Orquesta Sinfónica de Caldas: $900 millones en el mejor de sus momentos. Este año fue de $740 millones.

El aporte del Ministerio de Cultura es el siguiente:

A. $600 millones

B. $ 1.000 millones

C. $600 millones

D. $400 millones

Lo que gana un músico

Orquesta Filarmónica de Bogotá: $9 millones 696 mil

Filarmónica de Medellín: $3 millones 500 mil

Orquesta Sinfónica Eafit: $2 millones 800 mil

Filarmónica de Cali: $3 millones 300 mil

Orquesta Sinfónica de Caldas: $1 millón 581(máximo le va bien y trabaja 10 meses al año con prestaciones).