La vida nocturna de Manizales pasó del bullicio al silencio

La vida nocturna de Manizales, esa que antes de la pandemia registraba aglomeraciones en varios puntos de El Cable y masivos parqueos en la zona gastronómica de Milán al igual que en la Avenida 12 de Octubre de Chipre, ya no es ni sombra de lo que fue.

Atrás quedaron las quejas de residentes molestos por el exceso de ruido a causa de la falta de insonorización de algunos negocios, para encontrar calles vacías, establecimientos cerrados, cero rumbas y una contundente soledad de la vida nocturna en cuarentena.

LA PATRIA realizó un recorrido el jueves, desde las 9:00 p.m. hasta las 11:30 p.m., para mirar la dinámica de la ciudad. Los pocos empleados y propietarios que se encontraron coinciden en que la fiesta terminó hace rato, pero tienen la esperanza de que con la prueba piloto para restaurantes, anunciada por el Gobierno nacional, el panorama deje de verse tan muerto.

Chipre

Fotos | Freddy Arango | LA PATRIA

Los carros de comidas (food trucks) ubicados detrás del Monumento a Los Colonizadores eran bastante visitados y operaban hasta la medianoche. Pa´ tardear, Organic art, Café gourmet, Aguapanelas de mi tierra, entre otros, estaban sin clientela y cerrados a las 9:30 p.m. Una pareja, un joven sentado en una banca y un grupo de amigos eran las únicas personas que rondaban la zona y que contemplaban, desde distintos puntos, el mirador característico en este punto de la ciudad.

Metros más adelante, en la escultura del Perro y hombre, el panorama no era diferente. La variedad de locales situados sobre la Avenida 12 de Octubre tenían las rejas abajo y la vía se podía transitar sin problemas de congestión por la ausencia de carros. Jhon James Rodríguez estaba a punto de apagar las luces sus locales La costilla de Eva y La arepita de la abuela. Según él, es poco lo que venden al igual que la gente que acudía a Chipre. “La Policía molesta. No permite que el cliente se parquee por mucho tiempo, mientras espera el pedido, porque les dicen que los multan. Hace 15 días cerraron la vía desde el CAI y así es más difícil. Se ve gente un fin de semana, pero no como antes. Esto es muy solo”, dijo.

El Cable

A las 10:30 p.m. la zona rosa pasó a ser oscura. Ningún establecimiento desde el sector de Las Palmas hasta la Torre de Herveo estaba abierto y mucho menos se escuchó algún indicio de música adentro de alguno. La soledad y el silencio reinaban en este sector de la ciudad destinado para la rumba.

Zona Refrescante y la Plazoleta de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional ya no contaban con la presencia de universitarios y demás amantes de la vida nocturna que se aglomeraban en estos puntos a departir antes de ingresar a las discotecas. Santelmo, por ejemplo, ya bajó su letrero, desocupó el local y colgó el aviso de se arrienda en señal de los efectos causados por la pandemia del coronavirus.

Milán

Desplazarse a Milán en carro era un problema en el sentido de que nunca había bahías disponibles para parquear los vehículos. Ahora no hay obstáculo para hacerlo. Al igual que en Chipre y El Cable las vías están despejadas, no hay gente, no hay rumba y mucho menos música para ambientar la noche. Desde el Batallón hasta el Mirador de Niza solo dos negocios prestaban servicio: La Vikina, bar de tapas y restaurante, y Solario. Los primeros operan de jueves a domingo de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. y, según una empleada, lo que más venden son cócteles y estos son consumidos por el cliente afuera del establecimiento. “La Policía hace rondas y molesta mucho. No permite el parqueo de los cleintes y a veces nos dicen que vienen a inspeccionar el bar porque vecinos del sector les informan que hay gente adentro, lo cual no ha sido cierto. Esperamos que las cosas mejoren porque de verdad la vida nocturna cambió”.

Esa misma percepción tienen en Solario. El servicio lo ofrecen todos los días de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. y al igual que La Vikina lo solicitado es consumido afuera del lugar. Cerca de la hora del cierre solo había dos clientes. El lugar no estaba ambientado con música y lo único iluminado era la zona donde se ubicada la cajera y la parte de preparación de bebidas y comidas. “La vida nocturna cambió muchísimo. Somos menos trabajando y se extraña a la gente”, expresó un empleado.