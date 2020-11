La pereirana Kali Uchis está nominada a los premios Grammy

LA PATRIA | EFE | Los Ángeles (EE.UU.)

Bad Bunny, con dos nominaciones, Ricky Martin y Camilo son algunos de los artistas latinos nominados para la 63 edición de los premios Grammy, anunció este martes la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

La estadounidense y natal de Pereira Kali Uchis fue nominada por "10%" junto a Kaytranada en la categoría de música electrónica.



WOW THANK GOD ANOTHER GRAMMY NOM I CAN’t BELIEVE THAT!!! I WROTE THAT SONG IN NO MORE THAN 30 MIN!! FROM THE SOUL CONGRATS KAYTRA LOVE U SO MUCH & CONGRATS EVERYONE NOMINATED!!!

— KALI UCHIS (@KALIUCHIS) November 24, 2020