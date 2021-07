La película colombiana Memoria gana el Premio del Jurado de Cannes

EFE | LA PATRIA | Cannes (Francia)

La película colombiana "Memoria", dirigida por el tailandés Apichatpong Weerasethakul, y "Ahed's Knee", del israelí Nadav Lapid, ganaron este sábado "ex aequo" el Premio del Jurado de la 74 edición de Cannes.

El cineasta tailandés había conseguido en 2010 el máximo galardón del certamen, la Palma de Oro, con la producción "Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas".

"Memoria", que comenzó a gestarse en 2017 tras un viaje de Weerasethakul a Colombia, tiene a la actriz escocesa Tilda Swinton, a los colombianos Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego, al mexicano Daniel Giménez-Cacho y a la francesa Jeanne Balibar como protagonistas.

"Para mí es algo inmenso volver a Cannes", dijo al aceptar una distinción que dedicó a todo su equipo: "He tenido una suerte extraordinaria", admitió.

Weerasethakul, de 51 años, se acordó igualmente de todos aquellos afectados por la covid-19.

"Pienso en mis conciudadanos que no están en condiciones de viajar. Muchos han sufrido la pandemia, que no siempre se ha gestionado bien. Los recursos no siempre han estado accesibles. Pido al Gobierno tailandés, al colombiano y a los de países en situaciones similares que se despierten y actúen en favor de su pueblo", añadió.

Este es el listado completo de premiados:

- Palma de Oro: "Titane", de Julia Ducournau

- Gran Premio ex aequo del Jurado: "A Hero" ("Un héroe") de Asghar Farhadi, y "Hytti N°6" (Compartment nº 6), de Juho Kuosmanen.

- Premio a la Mejor Dirección: Leos Carax por "Annette".

- Premio al Mejor Guión: Ryusuke Hamaguchi por "Drive My Car".

- Premio del Jurado "ex aequo": "Ahed's knee", de Nadav Lapid, y "Memoria", de Apichatpong Weerasethakul.

- Premio a Mejor Actriz: Renate Reinsve por "The worst person in the world", de Joachim Trier.

- Premio a Mejor Actor: Caleb Landry Jones por "Nitram", de Justin Kurzel.

SECCIÓN OFICIAL UNA CIERTA MIRADA

- Premio Una Cierta Mirada: "Unclenching The Fists", de Kira Kovalenko.

- Premio del Jurado: "Great Freedom", de Sebastian Meise.

- Premio al Elenco: "Bonne Mère", de Hafsia Herzi.

- Premio a la Valentía: "La civil", de Teodora Ana Mihai.

- Premio a la Originalidad: "Lamb", de Valdimar Jóhannsson

- Mención Especial: "Noche de Fuego", de Tatiana Huezo.

CÁMARA DE ORO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA DE TODO CANNES

"Murina", de Antoneta Alamat Kusijanovic, presentado en la sección paralela Quincena de Realizadores.

CORTOMETRAJES

- Palma de Oro: "Tous les corbeaux du monde", de Tang Yi.

- Mención Especial: "Céu De Agosto", de Jasmin Tenucci.

CINEFUNDACIÓN

- Primer premio: "L'Enfant Salamandre", de Théo Degen Insas.

- Segundo premio: "Cicada", de Yoon Daewoen.

- Tercer premio "ex aequo": "Love Stories on the Move", de Carina-Gabriela Dasoveanu, y "Cantareira", de Rodrigo Ribeyro.