La película caldense Luz se verá en el Festival de Sitges

ANDRÉS RODELO

LA PATRIA | MANIZALES

“Mientras unos soñaban con el Óscar, yo soñaba con Sitges”, afirma Juan Diego Escobar Alzate, en referencia al Festival de Cine de Sitges, que se realizará del 3 al 13 de octubre en la ciudad española del mismo nombre. El evento de películas fantásticas y de género más importante del mundo anunció ayer que Luz, primer largometraje del manizaleño, integrará su competencia oficial.

La cinta se grabó el año pasado en las inmediaciones del Hostal La Laguna, en Villamaría. Narra la historia de una comunidad que vive en las montañas y que espera a un nuevo mesías. “Es un viaje metafórico, poético”, explica el director de 31 años.

Agrega que la selección es un triunfo, así exista la posibilidad de que la película no gane premios: “Significa que mi obra estará acompañada por otras de cineastas que admiro, como 3 From Hell, la reciente cinta de Rob Zombie. Por eso ya me siento ganador”.

Por el cine regional

Ayer fue el mejor día en la vida del cineasta, quien se define como un amante del cine de género. Sobre la cabecera de su cama hay un afiche de No profanar el sueño de los muertos (1974), la obra de terror del español Jorge Grau, que en su momento se presentó en Sitges. Por ese motivo, Escobar siente que llegar a la ciudad catalana es seguir los pasos de directores que lo inspiran.

Luz es el primer largometraje de Caldas seleccionado en una competencia oficial de un festival prestigioso. Una producción con una cuota importante de profesionales caldenses y que le apuesta al cine regional: “La clave es tomarse los sueños con profesionalismo y responsabilidad, no importa dónde vivas. Las bases sólidas se adquieren viendo películas. Siempre veo una a diario”.

Escobar Alzate cuenta que Luz se llamaba antes Share With My Your Brightest Colors. “Empecé a grabar material en el 2016. Luego tuve una toma de ayahuasca en Putumayo que me reveló no estar preparado para seguir con la película. Decidí replantearla, escribí un nuevo guion, lo que me tomó un año y medio. Luz nació de esa reestructuración”.

Foto | Cortesía | LA PATRIA

Juan Diego Escobar Alzate.

Dios y la poesía

El graduado de Comunicación Audiovisual de la Universidad Javeriana y magíster en Dirección de Cine y Televisión del Academy of Art University de San Francisco comenta que la obra cuestiona la existencia de Dios: “Invita a preguntarse sobre los principios religiosos. Tengo grandes dudas sobre un ser superior. En lugar de eso, creo en el Dios de Spinoza (concepto de Baruch de Spinoza, filósofo holandés). Una divinidad que está en todas partes: una sonrisa, una mirada, en la naturaleza. Mi cinta propone que Dios y el Diablo somos cada uno de nosotros”.

Mensaje también cargado de poesía, necesidad indispensable en la vida del director: “Para mí es la forma de sanación pura. La poesía y la nostalgia son vehículos para llegar al alma”.

Actúan

Yuri Vargas, Andrea Esquivel, Sharon Guzmán, Conrado Osorio, Daniel Páez, entre otros.

Pendiente

Luz busca distribuidor en Colombia para definir fechas de estreno en Manizales y otras ciudades del país.

Imagen | Cortesía | LA PATRIA

Afiche.