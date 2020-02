La Patria Radio se recarga

YAJANDRA GALVÁN

LA PATRIA | MANIZALES

A 16 meses de cumplir 100 años, el periódico de casa se reinventa con LA PATRIA Radio.

Somos más es el eslogan que anuncia a los caldenses que desde este lunes podrán disfrutar de una variada programación desde 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. durante la semana, en la frecuencia 1540 AM de Radio Cóndor.9 secciones noticiosas y de opinión y 5 horas y media de música cultural (de 1:30 p.m. a 6:00 p.m) hacen parte de la oferta informativa que contará con destacados periodistas de la región. El informativo de la mañana (LA PATRIA Radio) mantendrá su horario (de 7:00 a.m. a 8:30 a.m.) siendo el gran arranque de las propuestas noticiosas más importantes del día. Además, en el nuevo esquema surge uno nuevo bloque de noticias de LA PATRIA Radio, denominado Informativo del mediodía (de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.). En la elaboración de ambos informativos, participarán todos los periodistas de la redacción de LA PATRIA con información actualizada en lo local, regional, nacional e internacional.

Informes

Cada hora, durante el día, hasta las 6:00 p.m. se tendrán avances noticiosos y reportes en vivo desde el lugar de la noticia, un valor agregado que mantendrá a los oyentes informados de manera oportuna acerca de lo que esté pasando. "Si hay un hecho importante de última hora vamos a estar desde allí narrando el suceso", manifestó Luis Francisco Arias, director de LA PATRIA Radio.

Toda la parrilla informativa también podrá ser vista en vivo por el Facebook Live y en www.lapatria.com, donde los espectadores pondrá interactuar en tiempo real con los periodistas.

"Queremos renovarnos, hacer más presencia en otros medios y complementar nuestra oferta informativa, enriqueciendo la presencia digital, porque además de estar en la radio también estaremos en plataformas digitales para que todos tenga una oferta más amplia", expresó Nicolás Restrepo, gerente-director de LA PATRIA.

Los programas

En las nuevas secciones habrá información y entretenimiento para todos los gustos. A continuación un resumen de cada programa con horario y la persona que lo dirigirá.

*De 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

Informativo de la mañana y del mediodía

Noticias importantes que estén ocurriendo en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo.

Dirige Luis Francisco Arias y produce Luis Felipe Molina.

*De 8:30 a.m. a 9:30 a.m.

Hola Manizales

Programa para el servicio comunitario en el que se tratarán problemas y avances de la ciudad con las entidades responsables.

Dirige Yesid López

*De 9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Siempre Fútbol

Espacio deportivo para hablar del Once Caldas y actividades deportivas. Presentado por jóvenes periodistas y dirigido por Mario César Otálvaro.

*De10:30 a.m. a 11:30 a.m.

Club del oyente

Magazín con variedad en entretenimiento. Será el recreo de la mañana de LA PATRIA Radio, llegando recargado después de 10 años de emisión en Radio Manizales.

Dirige Juan Carlos Unda.

*De 12:30 p.m. a 1:00 p.m.

Caldas al mediodía

Formato de noticiero que registra los hechos importantes que ocurran en la ciudad y el departamento. También participan las personas involucradas con la noticia.

Dirige: Iván Darío Góez

*De 1:00 p.m. a 1:30 p.m.

La Opinión pública

Programa de entrevistas con formato desacartonado e informal, cuyo lema es "informar, entretener, orientar y servir".

Dirigido por Héctor Arango

*De 1:30 p.m. a 6:00 p.m

Música Colombiana, conciertos de música clásica y de jazz.

*De 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

Contenido y noticias de Radio Francia Internacional.

*De 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

El gran debate deportivo

Tocan temas deportivos de ambos sexos. "Nos gusta respaldar las actividades deportivas de la ciudad y el departamento", expresó Josué Jaramillo, director del programa.

Escúchenos también por:

Spotify, Deezer, TuneIn, Apple podcasts y Google podcast.