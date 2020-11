La música tendrá su noche de gala con los Latin Grammy

EFE / LA PATRIA / MIAMI

Quinteto con voz es la producción discográfica que llevó al Quinteto Leopoldo Federico a tener su tercera nominación en los Latin Grammy. Esta noche (8:00 p.m.) el grupo bogotano sabrá si es el ganador de la categoría Mejor álbum folclórico en la que también están A Capella (Susana Baca), Historias Cantadas (Gaiteros de Pueblo Santo), Toño García: El Último Cacique (Los Gaiteros de San Jacinto) y Aguije (Tierra Adentro).

Quinteto con voz es un tributo a la música colombiana que contó con la participación de 13 artistas colombianos como César López, María Isabel Saavedra, María Cristina Plata, Laura Mayolo y la caldense Natalia Bedoya, actriz, compositora y bailarina.

Bedoya compuso e interpretó el tema Corazón de artista, un vals que contó con el arreglo del bandoneonista y director del Quinteto, Giovanni Parra.

En septiembre del 2019 se grabó en su totalidad la producción de Quinteto con voz en el Teatro Colsubsidio de Bogotá contando con 13 arreglistas y en la coproductor con el gestor cultural y productor manizaleño Paulo Andrés Sánchez, director de ese centro cultural.

Más participaciones

La edición 21 del evento será virtual. Las actrices mexicanas Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio, nominada al Óscar por Roma, conducirán los premios junto con el cantante Víctor Manuelle. Ellos se conectarán con los artistas premiados desde diferentes partes del mundo y la transmisión la podrá ver por los canales Univisión, Televisa y TNT.

Alejandro Fernández, Christian Nodal y Calibre 50 actuarán desde Guadalajara (México); Fito Páez y Nathy Peluso lo harán desde Buenos Aires (Argentina); José Luis Perales se presentará desde Madrid (España); Bad Bunny lo hará desde San Juan (Puerto Rico), y Anitta cantará desde Río de Janeiro (Brasil).

Asimismo, la Academia detalló que habrá tributos a leyendas de la música latina. Natalia Jiménez y Carlos Rivera homenajearán a Julio Iglesias, mientras que Lupita Infante y Mariachi Sol de México, de José Hernández, recordarán a Pedro Infante. Leslie Grace y Prince Royce se darán la mano para rendir tributo a Juan Luis Guerra; Juanes se ocupará de un homenaje a Roberto Carlos, y Rauw Alejandro, Ivy Queen, Víctor Manuelle, Ricardo Montaner y Jesús Navarro unirán fuerzas para ensalzar el legado de Héctor Lavoe.

Más nominados

J Balvin es el artista con más nominaciones (13). Le sigue el puertorriqueño Bad Bunny, con nueve; Ozuna, con ocho; Anuel AA, con siete; Camilo y Carlos Vives, con seis cada uno; Kany García, con cinco, y Rosalía, Karol G y Residente, con cuatro.

Tras la polémica suscitada en los últimos años por la escasa participación, el reguetón ocupa este año un espacio más amplio en los Latin Grammy al inaugurar tres nuevas categorías: mejor interpretación de reguetón, mejor canción de rap/hip-hop, y mejor canción pop/rock.

Los nominados

Grabación del año

China (Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Featuring Ozuna y J Balvin), Cuando estés aquí (Pablo Alborán), Vete (Bad Bunny), Solari yacumenza (Bajofondo Featuring Cuareim 1080), Rojo (J Balvin), Tutu (Camilo & Pedro Capó), Lo que en ti veo (Kany García & Nahuel Pennisi), Tusa (Karol G y Nicki Minaj), René (Residente) y Contigo (Alejandro Sánz).

Albúm del año

YHLQMDLG (Bad Bunny), Oasis (J Balvin & Bad Bunny), Colores (J Balvin), Por primera vez (Camilo), Mesa para dos (Kany García), Aire (Jesse & Joy), Un canto por méxico, Vol. 1 (Natalia Lafourcade), Pausa (Ricky Martin), La conquista del espacio (Fito Páez), y Cumbiana (Carlos Vives).

Canción del año

ADMV, Bonita, Codo con codo, El mismo aire, For sale, #ElMundoFuera, Lo que en ti veo, René, Tiburones, Tusa y Tutu.

Mejor nuevo artista

Anuel AA, Rauw Alejandro, Mike Bahía, Cazzu, Conociendo Rusia, Soy Emilia, Kurt, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Pitizion y WOS.

Mejor álbum vocal

Spoiler (Aitana), Prisma (Beret), Por primera vez (Camilo), Más futuro que pasado (Juanes) y Pausa (Ricky Martin)

Mejor álbum vocal pop tradicional

La Metamorfosis (Reyli Barba), Compadres (Andrés Cepeda & Fonseca) Trece (Andrés Cepeda), ¡Spangled! (Gaby Moreno & Van Dyke Parks) y Mirándote a los ojos (José Luis Perales)

Mejor canción pop

Amor en cuarentena (Raquel Sofía), Bonita (Juanes, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra), Cuando estés aquí (Pablo Alborán), Tutu (Camilo, Jon Leone & Richi López) y Una vez más (Elsa Carvajal, Grettel Garibaldi, Susana Isaza & Ximena Sariñana)

Mejor fusión/interpretación urbana

China (Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G Featuring Ozuna & J Balvin), Hablamos mañana (Bad Bunny, Duki & Pablo Chill-E), Azul (J Balvin), Cántalo (Ricky Martin, Residente & Bad Bunny) y Yo X Ti, Tu X Mi (Rosalía & Ozuna).

Mejor interpretación reggaeton

Yo perreo sola (Bad Bunny), Morado (J Balvin), Loco contigo (Dj Snake & J Balvin Featuring Tyga), Porfa (Feid y Justin Quiles), Chicharrón (Guaynaa Featuring Cauty), Te Soñé de nuevo (Ozuna) y Si te vas (Sech & Ozuna).

Mejor álbum música urbana

Emmanuel (Anuel AA), YHLQMDLG (Bad Bunny), OASIS (J Balvin & Bad Bunny), Colores (J Balvin), FERXXO (VOL 1: M.O.R.) (Feid), Nibiru (Ozuna), 1 Of 1 (Sech) y Easy money baby (Myke Towers).

Mejor canción de rap/hip hop

Antes que el mundo se acane (Residente), Narcos (Anuel AA), Goteo (Duki), Kemba Walker (Bad Bunny & Eladio Carrion) y Medusa (Anuel AA, J Balvin, Jhay Cortez, Josias de la Cruz, Misael de la Cruz, Michael Masis, Sergio Roldán, Elvin Roubert & Nydia Yera)

Mejor canción urbana

Adicto (Anuel AA, Jhay Cortez, Marco Masis "Tainy" & Ozuna), Muchacha (Alejandro Arce, Ángel Alberto Arce, Luis Eduardo Cedeno Konig, Roque Alberto Cedeno Konig, Gente De Zona, Paul Irizarry Suau, Andrea Mangiamanchi, Daniel Joel Márquez Díaz, Yasmil Jesús Marrufo & Juan Morelli), Rave de favela (Anitta, Tynashe Beam, Diplo, Eric Alberto-Lopez, MC Lan & Tropkillaz), Rojo (J Balvin, O 'Neill, Justin Quiles, Alejandro Ramírez & Taiko) y Yo X Ti, Tu X Mi (Pablo Díaz-Reixa, Ozuna & Rosalía)

Mejor álbum de rock

Jueves (El Cuarteto de Nos), Seremos primavera (Eruca Sativa), Undotrecua (Miguel Mateos), ¿Dónde Jugarán Lxs Niñxs? (Molotov) e Incomunicación (Vetamadre).

Mejor canción de rock

Biutiful (Mon Laferte), Bola de fuego (Eduardo Ibeas, Felipe Ilabaca & Cristian Moraga), Creo (Eruca Sativa), Mario Neta (Roberto Musso) y Yo me lo merezco (Buika, Drago, Carlos Santana, Stoneface & Jay U Xperience)

Mejor álbum pop/rock

La que manda (Gina Chávez), Cabildo y juramento (Conociendo Rusia), Acabadabra (Juan Galeano), Pangea (Los Mesoneros) y La conquista del espacio (Fito Páez).

Mejor canción pop/rock

Dolerme (Pablo Díaz-Reixa, Frank Dukes, Rosalía & Matthew Tavare), La canción de las Bestias (Fito Páez), Quiero que me llames (Conociendo Rusia), Quiero vivir (Draco Rosa & Jaime Sabines) y Últimas palabras (Los Mesoneros)

Mejor album de música alternativa

Sobrevolando (Cultura profética), Disco estimulante (Hello Seahorse!), 2030 (LOUTA), Miss Colombia (Lido Pimienta) y Ubicación en tiempo real (Barbi Recanati).

Mejor canción alternativa

Buenos Aires (Rafa Arcaute, Pedro Campos & Nathy Peluso), Caracoles (Wilberto Rodríguez), Carapazón (Eruca Sativa), Chilango Blues (Mon Laferte) y En cantos (Ismael Cancel, Ile & Natalia Lafourcad)

Mejor álbum de salsa

40 años de power (Luisito Ayala y La Puerto Rican Power), Tentaciones Vol. 1 (Charlie Cruz), 40 (Grupo Niche), Memorias de Navidad (Víctor Manuelle) y Un gallo para la Historia (Tito Rojas).

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Por el mundo entero (Binomio de Oro de América), Sigo cantando al amor (Deluxe) (Jorge Celedón & Sergio Luis Rodríguez), Dale play (Kvrass), Voz de mujer (Karen Lizarazo) y Los Cumbia Stars Vol. 2 (Los Cumbia Stars).

Mejor álbum de merengue y/o bachata

The genetics of bachata (José Manuel Calderón), Bailando contigo (Manny Cruz), Los conquistadores (Grupo Manía), Ahora (Eddy Herrera) y Larimar (Daniel Santacruz).

Mejor álbum tropical tradicional

Este es nuestro changüí (Changüí de Guantánamo), Pa'lante (Ernesto Fernández), Ícono (Orquesta Aragón), Failde con tumbao (Orquesta Failde) y Soy puro teatro - homenaje a La Lupe (Mariaca Semprún).

Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical

Energía para regalar (El Caribefunk), Mi derriengue (Riccie Oriach), Mariposas (Omara Portuondo), Alter ego (Prince Royce) y Cumbiana (Carlos Vives).

Mejor canción tropical

Búscame (Kany García & Carlos Vives), Canción para Rubén (Rubén Blades & Carlos Vives), Imaginarme sin ti (Elvis Crespo & Maribel Vega), Quédate (Paula Arenas, Debi Nova & Juan Pablo Vega), y Y basta ya (Pavel Núñez).

Mejor álbum cantautor

Sublime (Alex Cuba), Reciente (Adelanto) (El David Aguilar), Mesa para dos (Kany García), 3:33 (Debi Nova) y Después de todo (Yordano).

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Antología de la música ranchera (Aida Cuevas), Hecho en México (Alejandro Fernández), A los 4 vientos Vol. 1 "Ranchero" (Eugenia León), Bailando sones y huapangos con el Mariachi Sol de México de José Hernández (Mariachi Sol de México de José Hernández) y Ayayay! (Christian Nodal).

Mejor álbum de música banda

Te Encontré (Banda La Ejecutiva de Mazatlán Sinaloa), Al Rey José Alfredo Jiménez (Banda Lirio), Playlist (Chiquis), Labios mentirosos (La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho) y Salud por nuestro 25 aniversario (La Séptima Banda).

Mejor álbum de música tejana

Pa´la Pista y Pa'l Pisto, Vol. 1 (El Plan), Live in México (La Mafia), 25Th Anniversary Contigo (Jay Pérez and The Band), Película, Vol. 1 (Siggno) y It's Time (South Tx Homies)

Mejor álbum de música norteña

De Terán para el mundo, Simplemente gracias, A los 4 vientos Vol. 2 "Norteño", La historia continúa y Los Tigres del Norte At Folsom Prison

Mejor canción regional mexicana

Ayayay!, Caballero, Dejaré, #Hashtag y Mi religión

Mejor álbum instrumental

Plays Daniel Figueiredo, Cartografias, Festejo y Terra

Mejor álbum folclórico

A Capella, Historias Cantadas, Toño García: El Último Cacique, Quinteto con voz y Aguije

Mejor álbum de tango

Contemporary Tango Trilogy, Tango Argentino: Gardel y Piazzolla, Fuelle y Cuerda, Comme Il Faut y Tango Sacro

Mejor álbum de música flamenca

Quimeras Del Tiempo "Ilus3", Tardo antiguo, Vivir, Flamenco sin fronteras y Que suene el cante

Mejor álbum de jazz latino/jazz

Tradiciones, Antidote, Carib, Puertos: Music From International Waters y Sonero: The Music of Ismael Rivera

Mejor álbum cristiano (en español)

Caminemos con Jesús, Único, Atmósfera, Soldados, ¿Quién dijo miedo?, A la medianoche, Hay más y Origen y Esencia

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Catarse: Lado A, Reino, Profundo, Maria Passa à Frente y Memórias II (Ao Vivo Em Belo Horizonte / 2019 ]

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

N, Enquanto Estamos Distantes, APKÁ!, Marcelo Jeneci y Eu Feat. Você

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

AmarElo, Little Electric Chicken Heart, Letrux Aos Prantos, Universo do Canto Falado y Na Mão As Flores

Mejor álbum de samba/pagode

Mangueira - a Menina Dos Meus Olhos, Martinho 8.0 - Bandeira da Fé: Um Concerto Pop-Clássico (Ao Vivo), Samba Jazz de Raiz, Cláudio Jorge 70, Fazendo Samba y Mais Feliz

Mejor álbum música popular brasileña

O Amor no Caos Volume 2, Belo Horizonte, Bloco Na Rua (Deluxe), Planeta Fome y Caetano Veloso & Ivan Sacerdote

Mejor álbum de música sertaneja

#Isso É Churrasco (Ao Vivo) [Deluxe], Origens [Ao Vivo Em Sete Lagoas, Brazil / 2019], Livre - Vol. 1, Churrasco do Teló Vol. 2 y Por mais beijos ao vivo (ao Vivo)

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

Veia Nordestina, Aqui Está-se Sossegado, Acaso Casa Ao Vivo, Targino Sem Limites, Obatalá - uma Homenagem a Mãe Carmen, Autêntica

Mejor canción en lengua portuguesa

A Tal Canção Pra Lua (Microfonado), Abricó-de-Macaco, AmarElo (Sample: Sujeito De Sorte - Belchior), Libertação y Pardo.

Mejor álbum de música latina para niños

Viva la fiesta, Paseo lunar, Artistas de profesión, Sonidos que cuentan y Canta y juega

Mejor álbum de música clásica

Eternal Gratitude, José Antônio De Almeida Prado: Piano Concerto No. 1 - Aurora - Concerto Fribourgeois, King Mangoberry: Music Of Ricardo Lorenz, La voz del ave y The Juliet Letters

Mejor obra/composición clásica contemporánea

Dues peces per a piano, José Serebrier: Variaciones Sinfónicas Sobre B A C H para piano y orquesta, Pataruco: Concierto para maracas venezolanas y sinfónica de vientos, Sacre y Sine Nomine.

Mejor arreglo

La Flor de la Canela, Te extraño, Asas fechadas, Bésame mucho y Guapanguito.

Mejor diseño de empaque

Jinetes del Apocalipsis, Lado A, MSDL - Canciones dentro de canciones, Salto al color y Soy puro teatro - homenaje a La Lupe

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

Aire (Versión Día), APKÁ!, Quimera, Sublime y 3:33

Productor del año

Rafa Arcaute, Eduardo Cabra , Pablo Díaz-Reixa, George Noriega, Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Mejor video musical versión corta

Saci (Remix) (BaianaSystem & Tropkillaz), Rojo (J Balvin), Cubana (Bivolt), Para ya (Porter) y TKN (Rosalía & Travis Scott)

Mejor video musical versión larga

Una vuelta al Sol (Amaia), The Warrior Women Of Afro-Peruvian Music (Just Play Perú), Los Tigres del Norte At Folsom Prison (Los Tigres del Norte), Relato de la memoria futuro (Siddhartha) y El mundo perdido de Cumbiana (Carlos Vives).