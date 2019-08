La cultura debe generar sus propios recursos y no pedirlos

LA PATRIA | MANIZALES

Cambiar el chip. No pedir, sino dar. Así define la economía naranja Sergio Gómez-Tagle, empresario, consultor y conferencista mexicano, que estuvo de visita en Manizales para hablar sobre este tema durante la semana de la Ciencia naranja, que se desarrollará hasta el sábado en la Universidad de Manizales.

Según él, no está de acuerdo en que sea el gobierno el que mantenga y fomente el desarrollo de la cultura porque "hay sectores y necesidades más prioritarias que estar manteniendo al sector que produciendo más riqueza en el mundo. Lo que los gobiernos deben aportar es infraestructura y nada más", dijo.

Agregó que son los actores culturales los que deben generar todo el crecimiento y desarrollo y no solicitar recursos, sino entender que en vez de bajarle fondos al gobierno lo que hay es que aportarle en forma de impuestos para tener una mejor calidad de vida.

En México, por ejemplo, el mandato de Andrés Manuel López Obrador recortó los recursos a la cultura lo que provocó una crisis, debido a que el fondo para la cultura de las artes se quedó sin capital. Ante el malestar del gremio, lo que se está replanteando es cómo financiar no solo la creación y la producción, sino la distribución y comercialización de productos culturales para generar en un par de años una industria más potente.

Conquista

Indicó que para llegar al cambio se debe invertir no en producción y creación, sino en la formación de nuevos públicos, y en la promoción y difusión de las culturas en el mundo.

"El público lo tenemos. Lo que se debe hacer es orientar los patrones de consumo. La gente consume moda, gastronomía y demás expresiones culturales, hay público, lo que no están haciendo es consumir lo nuestro. Entonces, convertirlos en atractivos y no hacer promoción, sino atracción cultural", comentó

Añadió que el nuevo territorio para conquistar son las mentes, pues tanto en un país como en Colombia la cultura es identificable en el mundo, mas no cuentan con una correcta reinversión, porque no hay un modelo de inteligencia financiera del sector.