La Cantina de Sergio Zapata les abre puertas a los artistas

“Soy hijo de campesinos de Santo Domingo (Antioquia), apasionado por nuestros artistas, en la búsqueda de espacios para la difusión de nuestra música popular colombiana. Fui jardinero, mensajero, lavador de carros, taxista y conductor de bus en Medellín. Las ganas de salir adelante y darles una mejor vida a mis padres me impulsó a explorar en un medio que me apasionaba, poco conocía y que ahora gracias a Dios y a los artistas que creyeron en mí me da frutos: la música popular”.

Así se describe Sergio Zapata, responsable de la Cantina de Sergio, un programa de televisión que ha traspasado fronteras, cumple 18 años, y ahora es visto en muchos lugares del mundo por los amantes de la música popular. Esta es su historia.

Nacimiento

-¿Cómo nació la Cantina de Sergio Zapata?

Ante la necesidad de espacios de difusión vi la urgencia de crear un programa que abriera el espacio, tanto a los artistas conocidos para sus nuevos lanzamientos, como a los nuevos talentos que empezaban a tocar puertas.

-¿Qué fue lo más difícil al arrancar?

Encontrar un medio que sin yo tener la experiencia en el campo creyera y confiara en lo que me proponía. En ese entonces llevaba como unos 7 años como mánager de artistas y eso me ayudó a acercarme al canal CNC, donde Harold Rojas no solo creyó, sino que puso su equipo técnico y humano a mi disposición.

-¿Cómo ha logrado mantenerse durante 18 años?

La confianza y el apoyo de los artistas, desde los más grandes del género, así como de aquellos que apenas surgen y que buscan una ventana para mostrarse. La ayuda que de un momento a otro me dio la red de Canales CNC en el país y otros canales, hasta llegar a tal punto que al menos 100 medios entre pequeños y grandes me han respaldado. Llegar con el tiempo al canal TLN Telenostalgia amplió mi difusión y permitió que arribara a todos los rincones de nuestro país y de 25 países donde se tiene cobertura.

Apretado

-¿Cómo cumplir con el programa, sus labores y su rol con algunos artistas?

El formato de pregrabado me permite planear que siempre estemos con programa al aire, siempre he realizado la grabación mensual que incluye de 4 a 6 artistas para emitir uno por semana. De esa manera se tiene uno de reserva por si hay un retraso en la siguiente grabación. Solo en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando creía que tocaba parar, se presentó la oportunidad de grabar en vivo por plataformas digitales y contar con el apoyo de la página Que Viva la Música Popular, de mi amigo James Giraldo, con casi 4 millones de seguidores en Facebook. Este contenido igualmente se editaba para los canales de televisión y las emisoras que nos retransmiten en audio. Ahora he retomado las grabaciones mensuales y con público, desde Bogotá, con el apoyo de Sírvalo Pues Cantina, y hacerlo en mitad de semana me permite cumplir con mis funciones.

-Le escuché a alguien que si Jorge Barón daba la patadita de la buena suerte, usted da el abrazo de la buena suerte. ¿Cómo surgió eso?

Eso fue un decir por hacer alusión de alguna manera a este gran señor Jorge Barón, a quien tanto he admirado desde niño y con quien he tenido el honor de tratar muchas veces. El dicho es: “No doy patadita de la buena suerte, esa la da Jorge Barón, yo doy el abrazo de la buena suerte a los caballeros y el besito a las damas”.

- ¿Es difícil entrevistar a los artistas?

He contado con la fortuna de mantener una buena amistad con la gran mayoría de ellos del género popular y algunos del vallenato, gracias a mi ejercicio como mánager, lo que me permite conocer mucho de cada uno de ellos y en ese orden de ideas la entrevista se convierte en una tertulia entre amigos.

¿Se graba desde dónde?

Actualmente desde Bogotá, en las instalaciones de la fonda Sírvalo Pues Cantina, con una excelente producción de Willy Méndez, mi gran apoyo y mano derecha en esta nueva temporada, donde estamos celebrando 18 años.

¿Cree que los artistas cambian entre más éxito tienen y que incluso se olvidan de quienes los ayudaron alguna vez?

Diría que sí cambian, pero lo hacen solo aquellos que no tienen la madurez suficiente para entender el éxito y reconocer la importancia de aquellos que apoyaron su proceso. Quizá no se olvidan de quienes los apoyaron, pero si ven más importantes otros espacios que se les abren ante el crecimiento de su carrera. Sin embargo, la gran mayoría siempre recuerda y valora a quienes estuvieron en sus inicios. Cuando tengo oportunidad, a estos muchachos que inician les pongo como ejemplo a seguir al Charrito Negro y a Luis Alberto Posada, que son el símbolo de la humildad en nuestra música popular.

-¿Hasta dónde quiere llegar con su programa?

Hasta donde sea posible en cuanto a cobertura. Hemos logrado llegar a Europa por medio de Latin Channel en Madrid, y Latinos TV en Valencia. La idea es que, ya sea a través de páginas web, canales de televisión y emisoras, llegar a los seguidores del género popular y creo que vamos por buen camino. Nuestra emisora Online La Cantina Radio ha sido de gran apoyo, más cuando cualquier persona puede descargar nuestra app gratis en su dispositivo móvil o accediendo a través de la web www.lacantinadesergiozapata.com.

-¿Por dónde más se puede ver?

Ya le hablaba de un gran número de medios que me retransmiten, pero tienen diferentes horarios. Sin embargo, el horario oficial de emisión sugerido y que pueden ver en el canal TLN Telenostalgia, es miércoles, viernes y sábado, 9:00 de la noche; domingos, 9:00 de la mañana; y lunes festivos, 9:00 a.m. y 9:00 p.m., hora de Colombia. Las redes sociales son: Instagram y Facebook, @lacantinadesergiozapata, @sergiozapatamanager. En Youtube: La Cantina de Sergio Zapata y Sergio Zapata Mánager

En la pantalla

El artista más carismático que ha pasado por el programa. El Charrito Negro.

El más serio. Fernando Burbano.

El más difícil de entrevistar. Jhonny Rivera.

Se le han enojado por alguna pregunta. No.

Alguno no ha querido salir en su programa. Alzate y Jessi Uribe.

Cómo lo financia. Con los ingresos como mánager y actualmente con el apoyo de Sírvalo Pues Cantina.

Cuántos programas lleva. Unos 900.

Alguna anécdota especial. Con un dueto muy reconocido, que no se ponía de acuerdo para las respuestas y hasta discutía a la hora de responder. Debido a eso hubo tantos cortes, que decidieron no sacarlo al aire, pasado un tiempo se hizo una serie sobre ellas en un canal nacional y sentimos que valía la pena gastarle tiempo a esos cortes y sacarlo.

A quién le agradece. A todos quienes han hecho parte importante en este programa a lo largo de los años: artistas, canales de television, emisoras, plataformas digitales y otros medios. Pero muy especialmente a Harol Rojas de CNC Tuluá, Henry Cardona, del Canal TLN y a mi amigo y compañero quien por muchos años fue mi grabador y editor, Dídier Marín.

