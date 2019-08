Jóvenes colombianos batallan por una tauromaquia viva

Luis Felipe Molina

LA PATRIA | Manizales

La idea de algunos jóvenes de diferentes partes de Colombia de realizar un festejo de toros en el corazón del ayuno taurino del país se ha traducido en el bálsamo que necesitaba la tauromaquia nacional para sacudirse del letargo en el que ha quedado luego de los reveses jurídicos y políticos que le han arrebatado su importancia de siglos.

Porque es un tradición viva, cinco jóvenes sacaron adelante desde hace dos años, un nuevo capítulo entre los festejos taurinos colombianos: La Corrida de la Independencia. Este es un colosal esfuerzo de José María Serna, Jeanine Saab, Pablo Martínez, Alejandro Gaviria y el manizaleño Esteban Castro por motivar a la afición del centro del país con una corrida de toros en medio del frío tiempo taurino americano.

Las ediciones anteriores han sido exitosas, colmando prácticamente el aforo de la plaza. El público ha respondido con interés y en señal de respaldo. La proeza de traer los toreros es de resaltar porque agosto es comúnmente el mes con mayor cantidad de ferias taurinas en Europa, por lo que realizar al otro lado del océano una corrida es todavía más loable.

Todo lo hacen ellos; con campañas de ventas de boletas en redes sociales hechas con creatividad, el voz a voz de la comunidad taurina y siempre con el empeño de mantener viva y gozar la tauromaquia.

Cita

Este año el plato fuerte corresponde a un mano a mano de ganaderías entre Santa Bárbara y Mondoñedo que se realizará a las 3:30 de la tarde del sábado 10 de agosto en la Plaza de Toros de Puente Piedra (Cundinamarca), en la salida noroccidental de Bogotá. El español Fernando Robledo, de grandes actuaciones en temporadas recientes europeas y los colombianos Moreno Muñoz y Juan de Castilla componen el cartel del sábado.

Dos semanas después, el sábado 24, el turno será para los novilleros. Esta oportunidad es esencial para quienes quieren ser toreros, pues las ocasiones de práctica ya son escasas en Colombia (ver recuadro).

El torero paisa Juan de Castilla, matador reconocido y alta proyección y habló con LA PATRIA sobre su regreso al país para torear en esta corrida de la Independencia, que también representa para él un oasis luego de un complejo primer semestre en tierra ibéricas.

Por un mejor semestre

¿Cómo ha sido la preparación para esta corrida de la Independencia?

Creo que ha sido la más fuerte en toda mi carrera. Cada día se van adquiriendo retos nuevos y cada día quiero dar más nivel, por lo que me he empleado tanto en el entrenamiento, la preparación física y aún más la mental.

¿Por qué hay que darle más valor a esta corrida en pleno agosto?

Creo que a esta corrida se le debería dar una importancia enorme en la tauromaquia nacional y creo que mundial también. Este es el comprobante de que gente joven, dedicada y muy disciplinada puede defender y sacar la tauromaquia adelante. Es una corrida que hacen un grupo de amigos con la intención de pasarla bien y engrandecer el toreo con corridas serias y toros bravos.

¿Qué mérito, considera, tiene la organización por volcarse a mantener viva la tradición?

Organizar una corrida de toros en este momento en Colombia es una labor titánica. Todo el mundo se pone en contra, la cantidad de permisos por sacar, el tema político... Es, la verdad, casi que imposible. Con un trabajo duro y mucho esfuerzo, este grupo de amigos taurinos, puede conseguir dar, no solo una corrida de toros, sino también una novillada dándole la oportunidad a muchachos jóvenes de torear.

¿Cree que se podría replicar en otras partes del país?

Sí, creo que esta misma forma de trabajo y táctica se puede aplicar en otros lugares del país haciendo que la tauromaquia vuela a crecer.

¿Cómo ha sido este año en España? ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Qué ha aprendido?

Este año para mí en España ha sido muy duro. No he toreado nada. La última corrida que toree fue la de la Santamaría en febrero. Por eso me hace tanta ilusión y por eso vengo con tantas ganas de que salgan las cosas muy bien. Me deja como enseñanza que esto no es una carrera de velocidad, más bien de fondo, aguante y paciencia. De analizar cada paso y crecer día a día.

¿Guarda ilusión de volver a Manizales en enero?

Sueño con volver a torear en Manizales después del triunfo de este año, es una plaza que me encanta, una afición muy sensible y sobre todo que sabe mucho de toros. Creo que a todos los toreros les gusta Manizales.

¿Qué hay de nuevo en Juan de Castilla?

Creo que he madurado mucho después de estos meses tan duros en los que no he toreado nada, aportándole mucho eso a mi forma de torear por el estricto entrenamiento que hago para compensar lo poco que estoy por delante del animal.

¿Para la corrida de la Independencia es mejor llegar independiente de empresarios o acompañado de ellos?

Ambas son válidas. Cuando vas independiente, puedes ir donde quieras y pelear más directo por tus intereses, pero cuando vas con una empresa grande, tienes seguro que vas a torear más.

Oportunidad de oro

La novedad de esta año es la realización de una novillada para apoyar el futuro de la fiesta. Es un desafío ganadero entre los sellos de Punta Umbría, de encaste Santacoloma; El Paraíso, encaste Domecq y Mondoñedo, de encaste Contreras.

Para llegar a esta festejo se presentaron 18 novilleros, quienes participaron de tres tentaderos y de allí se seleccionaron a los bogotanos José Luis Vega, Mateo Gómez y al manizaleño Mauricio Salas. Este último, reconocido por tener amplio futuro.