John Fredy Henao, profesor de la Normal, se aventuró a escribir su primera novela

Nicolás Sarmiento, un hombre entrado en sus 40 años, se entrega a la justicia al confesar ser el autor de un homicidio, pero no recuerda nada acerca de cómo y por qué cometió el asesinato de la única persona que en realidad amaba.

Su historia está en Secreto de amor y muerte, la primera novela de John Fredy Henao Arias, docente de la Escuela Normal Superior de Caldas, publicada por la Editorial española Camelot América y que presentó el pasado 19 de agosto durante la tertulia literaria realizada en la Librería Ágora, del barrio Palermo.

Según él, ambientó su relato en el Eje Cafetero, principalmente en Manizales, aunque también están presentes otros municipios como Belalcázar (Caldas), Marsella (Risaralda) y el corregimiento de Arauca (Palestina). Asimismo, los diálogos reflejan el habla popular de diferentes estratos y entornos socioemocionales.

“La idea original la fui estructurando y enriqueciendo desde el 2017 hasta que en el 2019 me aventuré a escribirla. Al inicio de la cuarentena del 2020 tenía la mitad de la obra y precisamente entre marzo y mayo del 2020, desde el encierro, me enfoqué en terminarla. En junio la envié a algunas editoriales y en agosto la editorial Asturiana Ediciones Camelot América se interesó en ella y me ofrecieron un contrato. Ya llevaba un año esperando a que saliera a la luz”, expresó John Fredy, licenciado en Lenguas Modernas y magíster en Educación.

El género

Agregó que su novela se podría enmarcar dentro del género de novela negra o de crímenes, pero que más allá de eso Secreto de amor y muerte “está dirigida a un grupo amplio de lectores, que no solo se verá atrapado por la intriga de la muerte de Alison Ocampo Correa, sino también por profundas reflexiones alrededor de diversos temas como la pobreza de los barrios menos favorecidos y su violencia cíclica, la hipocresía de la política y la religión, el feminismo y el machismo, la no justicia, el trabajo de los jóvenes en los call centers, el amor, el sexo, entre otros”.

Aparte de este texto, el profesor de francés y lengua castellana de la Normal ha escrito cuentos que han sido publicados en varias antologías y con sus alumnos ha elaborado la colección de relatos estudiantiles No para-normales y un libro para la enseñanza de lenguas extranjeras de nominado Laisse-moi te raconter /Let me tell you.

Dato

Secreto de amor y muerte está disponible en España, México, Estados Unidos, Chile, Argentina y Ecuador. En Manizales puede encontrarla en las librerías Ágora y Libélula. Asimismo, a través del Whatsapp 3128691794.