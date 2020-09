Jenny Ramírez vuelve a la escena musical a dúo con Gusi

LISET ESPINOZA

La manizaleña Jennifer Ramírez no es la misma de hace cuatro años. Atrás quedaron las audiciones a ciegas y una final en La Voz Teens para mostrarse más madura y artísticamente como Jenny Ramírez. Sí, ese será su nombre artístico y de nuevo Gusi, cantante y compositor colombiano, estará a su lado, pero no como entrenador, sino interpretando Espero tu olvido.

El nuevo sencillo lo estrenan hoy en plataformas digitales y en el canal de Youtube.

“El tema es de la autoría de Gusi y hace referencia a esa felicidad que uno siente cuando se libera de esa persona que te hacía daño y que cuando vuelve ya no la quieres. Es una canción popular con fusiones del vallenato y del pop”, expresó la estudiante de sexto semestre de Comunicación Social & Periodismo, de la Universidad de Manizales.

Proceso

Se graduó del colegio en el 2017 y al emprender sus estudios universitarios detuvo su pasión por la música, pues los tiempos entre su carrera y su faceta como cantante no cuadraron y por ende optó por parar la escena musical.

“El 2017 fue de presentaciones, de mucho trabajo y entre el 2019 y el 2020 no sé qué pasó, pero crecieron las visualizaciones de mis audiciones. En Tik Tok publicaron una y en un día tenía 4 millones 500 reproducciones, las redes se dispararon, pero estaba en crisis porque tenía la música suspendida hasta que en diciembre del 2019 me reencontré con Gusi gracias a una presentación que haría él en Efigás”, comentó.

Según la joven, de 19 años, el contacto con quien fuera su entrenador en La Voz Teens continuó con el paso de los años y durante su visita a Manizales hablaron de su futuro, pues a él le preocupó que no volvió a ver nada musicalmente de ella en redes. Por tal motivo, el mánager de Gusi la contactó a principios del confinamiento para comentarle que el artista se había dedicado a componer y que la buscaría para interpretar juntos un tema.

Bogotá

“Gusi llegó como un ángel. Me mandó la canción y me gustó. En un día me la aprendí y la grabé en un estudio en Manizales con la supervisión virtual de él. Luego, viajé a Bogotá para grabar el video en Gaira. Fue un honor cantar una canción con él”, indicó.

Desde pequeña creció escuchando música popular al igual que el género urbano y por ello, está enfocada en apostarle a algo diferente, pero sin dejar de ser ella misma.

“Soy música popular, lo llevo en la sangre, pero quisiera innovar y fusionar para que cuando alguien escuche algo mío diga es Jenny y no piense que suena a Francy o a Paola Jarra. Tengo referentes que van direccionados a lo que quiero, pero no busco imitarlos. No me quiero dedicar de lleno a la música popular porque siento que soy un artista versátil y me di cuenta con esta canción a dúo con Gusi”, concluyó.

Datos

*El equipo de trabajo de Gusi se encargó de asesorar a la artista con el cambio del nombre.

*A Jenny Ramírez la encuentra en Instagram como @jennyramirezmusica y en Youtube como Jenny Ramírez.

